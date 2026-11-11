INS चिल्का से नौसेना के अग्निवीरों का सबसे बड़ा बैच होगा पास आउट... होगी विशेष ट्रेनिंग फिर तैनाती

भारतीय नौसेना ओडिशा स्थित अपने प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस चिल्का से 13 नवंबर को अपने अब तक के सबसे बड़े अग्निवीर बैच को पास आउट करने जा रही है. नौवें बैच के नौसेना अग्निवीर और भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों सहित 3300 से अधिक प्रशिक्षु 16 सप्ताह का बेसिक ट्रेनिंग पूरा कर चुके होंगे.

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पासिंग आउट परेड की समीक्षा नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे. यह मौका अग्निपथ योजना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने हाल ही में संशोधित ढांचा मंजूर किया है जो अग्निवीरों को नियमित कैडर में जाने का रास्ता खोलता है. यह कार्यक्रम युवा भर्तियों के बेसिक सैन्य प्रशिक्षण से विशेष नौसैनिक कार्यों की तरफ बढ़ने का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा.

पासिंग आउट परेड के बाद इन प्रशिक्षुओं का सफर खत्म नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा. वे अपनी निर्धारित ट्रेड और ब्रांच के अनुसार विभिन्न नौसैनिक प्रतिष्ठानों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे. साथ ही भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर अफ्लोट अटैचमेंट भी होगा.

इससे उन्हें समुद्र में वास्तविक ऑपरेशनल माहौल का अनुभव मिलेगा. उनकी भविष्य की जिम्मेदारियों में नौसैनिक उपकरणों, हथियार सिस्टम, सेंसर, रडार, सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम का संचालन और रखरखाव शामिल हो सकता है. नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन और अन्य एडवांस प्लेटफॉर्म हैं.

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अलग-अलग ट्रेड में प्रशिक्षित कर्मी इन प्लेटफॉर्म को चलाने और उनकी युद्धक तैयारियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए विशेष प्रशिक्षण चरण अग्निवीरों को ऑपरेशनल इकाइयों के लिए तैयार करने में निर्णायक साबित होगा.

अग्निपथ में बड़ा बदलाव और नियमित सेवा का मौका

यह पासिंग आउट समारोह अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि में हो रहा है. 4 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त दो साल की सेवा मंजूर की जो शुरुआती चार साल के बाद नियमित रोजगार के लिए नहीं चुने जाते. हर बैच से मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत तक को नियमित रोजगार देने का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा.

संशोधित व्यवस्था में बाकी 75 प्रतिशत अतिरिक्त दो साल की सेवा चुन सकते हैं. छह साल पूरे होने पर वे नियमित कैडर में नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे बशर्ते वे इच्छुक हों और निर्धारित चयन मानदंड पूरे करते हों. अतिरिक्त सेवा के साथ ज्यादा वेतन, बेहतर सेवा निधि पैकेज और सीनियरटी लाभ भी मिलेंगे.

यह फैसला पिछले चार साल में अग्निवीरों के प्रदर्शन के आकलन पर आधारित है. सरकार ने उनकी शारीरिक फिटनेस, प्रेरणा, तकनीकी अनुकूलन क्षमता और प्रोफेशनल क्षमताओं का जिक्र किया है. नौवें बैच के लिए यह संशोधित ढांचा लंबी सेवा का रास्ता खोलता है लेकिन पहले उन्हें विशेष प्रोफेशनल ट्रेनिंग और शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करनी होगी.

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किस तरह का प्रशिक्षण हुआ, समारोह की तैयारियां

13 नवंबर की परेड 3300 से अधिक प्रशिक्षुओं द्वारा 16 सप्ताह के बेसिक ट्रेनिंग के सफल समापन को चिह्नित करेगी. यह INS चिल्का से पास आउट होने वाला सबसे बड़ा बैच है. ट्रेनिंग कार्यक्रम में अकादमिक पढ़ाई, शारीरिक कंडीशनिंग, तैराकी, परेड ट्रेनिंग, आउटडोर गतिविधियां और कैंप शामिल हैं.

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अनुशासन, नेतृत्व, चरित्र निर्माण, टीमवर्क और साथी भावना पर समान जोर दिया जाता है. इसके साथ नौसेना के मूल्यों ड्यूटी, ऑनर और करेज पर भी फोकस रहता है. वैलेडिक्टरी फंक्शन की अध्यक्षता दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना करेंगे.

मेधावी प्रशिक्षुओं, चैंपियन डिवीजन और बेस्ट इंस्ट्रक्टर को पुरस्कार दिए जाएंगे. मौके पर द्विभाषी प्रशिक्षु पत्रिका अंकुर का अनावरण भी होगा. परेड भारतीय नौसेना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी.

युवाओं के लिए अवसर और नौसेना की तैयारियां

यह घटनाक्रम अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को नौसेना में लाने और उन्हें फ्रंटलाइन ऑपरेशन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को मजबूत करता है. सबसे बड़े बैच का पास आउट नौसेना की बढ़ती प्रशिक्षण क्षमता को दिखाता है. विशेष प्रशिक्षण और युद्धपोतों पर अटैचमेंट से ये युवा आधुनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म संभालने के काबिल बनेंगे.

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संशोधित नीति से ज्यादा युवाओं को लंबे समय तक सेवा का मौका मिलेगा जिससे अनुभव का लाभ भी बढ़ेगा. कुल मिलाकर यह पास आउट नौसेना की मानव संसाधन तैयारियों का महत्वपूर्ण पड़ाव है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए युवा बल को मजबूत करेगा.

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