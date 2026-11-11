ईरान का वो मिसाइल प्लान, जिससे परेशान हैं ट्रंप, अमेरिका में बढ़ी हुई है टेंशन

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच लंबे संघर्ष के बाद भी तेहरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. एक पश्चिमी खुफिया अनुमान के अनुसार ईरान अभी भी हर महीने 50 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है. यह संख्या युद्ध से पहले की अनुमानित दर की लगभग आधी है.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अब भी कम से कम 1700 बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं. यह आंकड़ा बताता है कि हवाई हमलों और नुकसान के बावजूद ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनाए रखने में सफल रहा है. अगर संघर्ष फिर से बढ़ता है तो यह संख्या गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है.

अमेरिकी अधिकारियों ने संघर्ष शुरू होने के बाद से बार-बार दावा किया है कि ईरान के शस्त्रागार और उत्पादन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है. रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मंगलवार को दोहराया कि देश के औद्योगिक आधार का 80 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो चुका है.

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उन्होंने परमाणु औद्योगिक आधार के विनाश को सफलता का प्रमाण बताया. लेकिन खुफिया रिपोर्टें अलग तस्वीर पेश करती हैं. सैन्य खुफिया आंकड़ों के अनुसार ईरान के पास अभी भी पर्याप्त मिसाइलें बची हैं और सीमित स्तर पर उत्पादन भी चल रहा है.

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नया अंडरग्राउंड मिसाइल शहर और आधिकारिक बयान

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मंगलवार को एक नए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के वीडियो जारी किए. ये वीडियो अर्ध-आधिकारिक फार्स न्यूज एजेंसी के जरिए प्रसारित हुए. जनरल अली अब्दुल्लाहि ने कर्मियों से कहा कि भविष्य के युद्ध में सरप्राइज एक के बाद एक सामने आएंगे.

यह बयान ईरान की तैयारियों को रेखांकित करता है. अंडरग्राउंड फैसिलिटी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करती हैं और उत्पादन तथा भंडारण को जारी रखने में मदद करती हैं. पूर्व सीआईए विश्लेषक और किंग्स कॉलेज लंदन के विजिटिंग रिसर्चर जिम लैमसन का अनुमान है कि हजारों शाहीद प्रकार के हमलावर हथियार अब भी मौजूद हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहीद ड्रोन दोनों की सटीक संख्या अनिश्चित है क्योंकि युद्ध से पहले के भंडार कभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं हुए और मरम्मत का पैमाना भी स्पष्ट नहीं है. इजरायल का अनुमान था कि संघर्ष शुरू होने से पहले 28 फरवरी को ईरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं.

अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स एडम्स ने अप्रैल में कांग्रेस को बताया था कि हजारों मिसाइलें और वन-वे अटैक ड्रोन बचे हुए थे. संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान ने 4900 से अधिक प्रोपेलर-संचालित शाहीद क्रूज मिसाइलें और कम से कम 2200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. ये लॉन्च आंकड़े युद्धकालीन गणना हैं. ये अकेले मौजूदा 1700 मिसाइलों के भंडार की व्याख्या नहीं करते.

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विश्लेषक कहते हैं कि मिसाइल घटकों का भंडार ईरान को बड़े पैमाने पर उत्पादन ठप होने के बाद भी हथियार जोड़ने की अनुमति देता है. लैमसन के अनुसार यह पहले की रिपोर्टिंग से मेल खाता है जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने पिछले हमलों के बाद परमाणु स्थलों से ज्यादा मिसाइल मरम्मत को प्राथमिकता दी.

पश्चिमी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रूस ईरान को हमलावर हथियार सप्लाई कर रहा है. कार्नेगी एंडोमेंट के सीनियर फेलो अंकित पांडा का कहना है कि मौजूदा भंडार के सार्वजनिक अनुमान काफी भिन्न हैं. ईरान ने ड्रोन तथा मिसाइलों की महत्वपूर्ण संख्या फिर से तैयार कर ली होगी.

रणनीतिक महत्व और आगे की राह

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की डिफेंस लीड बेका वास्सर ने कहा कि यह कभी भी ईरानी और अमेरिकी मिसाइल भंडार के बीच सीधी लड़ाई नहीं थी. अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है लेकिन ईरान की रणनीति सिर्फ इतनी क्षमता रखने की है कि वह बाधा डाल सके, लागत लगा सके और टिक सके.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह कहा कि अतिरिक्त हमले फिलहाल जरूरी नहीं लगते. समुद्री नाकाबंदी जारी है जो तेहरान पर आर्थिक दबाव बनाए हुए है. ईरान क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले भी जारी रखे हुए है. ये आंकड़े ईरान की लचीलापन को दिखाते हैं. भारी बमबारी के बावजूद उत्पादन बंद नहीं हुआ.

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अंडरग्राउंड फैसिलिटी, घटक भंडार और संभावित बाहरी मदद ने क्षमता को बचाए रखा है. अगर संघर्ष फिर शुरू होता है तो 50 मिसाइल प्रति माह की दर और 1700 का भंडार जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार दे सकता है. अमेरिका के पास सटीक गोला-बारूद का बड़ा भंडार है लेकिन इंटरसेप्टर के भारी इस्तेमाल ने अन्य जगहों के लिए स्टॉक घटा दिया है.

कुल मिलाकर स्थिति जटिल है. अमेरिकी दावे नुकसान की बात करते हैं जबकि खुफिया अनुमान बताते हैं कि क्षमता बनी हुई है. ईरान की मिसाइल ताकत पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करती रहेगी. सटीक आंकड़े अभी भी अनिश्चित हैं लेकिन उपलब्ध जानकारी से साफ है कि उत्पादन और भंडार दोनों सक्रिय हैं.

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