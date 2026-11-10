ईरान ने दिखाई नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, कहा- हर तरह के हथियार तैयार

ईरान ने अपने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एयरोस्पेस फोर्स के लिए एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है. यह फैसिलिटी विशाल सुरंगों में बनी है जहां मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल वेरिएंट और लॉन्च सिस्टम रखे गए हैं.

और पढ़ें

मंगलवार को सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही और IRGC एयरोस्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सईद मजीद मूसवी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने इस स्थल का निरीक्षण किया. सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल अली बलाली ने कहा कि ईरान का मिसाइल उत्पादन अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है. उन्होंने दावा किया कि मिसाइल उत्पादन अब प्रसिद्ध फारसी कालीनों से भी ज्यादा घरेलू स्रोतों पर निर्भर है. इसमें होर्मुज मिसाइल जैसी रडार-होमिंग जैसी नई क्षमताएं भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: पूरा तेजस अपना... पायलट सीट ब्रिटेन की क्यों, खुद कब बनाएगा भारत?

यह खुलासा क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है. ईरान लंबे समय से अपनी मिसाइल क्षमता को मजबूत करने पर जोर देता रहा है. अब उत्पादन और भंडारण को जमीन के नीचे ले जाकर सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश दिख रही है ताकि बाहरी बाधाओं से बचा जा सके.

Advertisement

⚡️BREAKING: Iran's Revolutionary Guards have unveiled a new Underground Missile City located deep inside a Mountain The video shows Hundreds of Ballistic Missiles https://t.co/zMCZ7DITRW — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2026

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह फैसिलिटी संरक्षित और स्वदेशी क्षमताओं को आगे बढ़ाने का हिस्सा है. अंडरग्राउंड सुरंगों में मिसाइलों को रखना उन्हें हवाई हमलों या अन्य खतरों से बचाने का तरीका माना जाता है. बलाली के बयान से साफ है कि ईरान विदेशी निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है.

होर्मुज मिसाइल जैसी नई प्रणालियों का जिक्र करके वे तकनीकी प्रगति का संदेश भी देना चाहते हैं. IRGC एयरोस्पेस फोर्स ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं के लिए जिम्मेदार मुख्य इकाई है. वरिष्ठ अधिकारियों का निरीक्षण इस बात का संकेत है कि यह प्रोजेक्ट हाई प्रायोरिटी पर है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में तैनात होगा नया अमेरिकी राजदूत, ट्रंप ने नेटली बेकर को चुना

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ऐसी फैसिलिटी का प्रदर्शन रणनीतिक संदेश भी देता है. ईरान अपनी रक्षात्मक और निवारक क्षमताओं को मजबूत दिखाकर विरोधियों को चेतावनी देना चाहता है. साथ ही घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भरता का प्रचार भी करता है. उत्पादन को अंडरग्राउंड करने की रणनीति पहले भी चर्चा में रही है.

इसका मकसद किसी भी संभावित व्यवधान से बचाव करना बताया जाता है. हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इस फैसिलिटी की पूरी तस्वीर या क्षमता की पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है. यह खुलासा ईरानी मीडिया और अधिकारियों के बयान पर ही आधारित है.

Advertisement

ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीएं रखरखाव और संचालन की दृष्टि से जटिल होती हैं. फिर भी ईरान इसे अपनी ताकत का प्रतीक बना रहा है. क्षेत्रीय देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस विकास पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि मिसाइल क्षमताएं क्षेत्र की सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करती हैं.

यह भी पढ़ें: स्वदेशी तोप बनाएंगी ये दो भारतीय डिफेंस कंपनियां, 48 KM तक रेंज, 2028 में मिलेगी सेना को

ईरान का जोर स्वदेशी उत्पादन पर है तो दूसरी तरफ प्रतिबंध और तनाव भी जारी हैं. कुल मिलाकर यह कदम तेहरान की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वह अपनी सैन्य क्षमता को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर रखना चाहता है. निरीक्षण के दौरान दिए गए बयान इसी दिशा को मजबूत करते दिखते हैं.

A new missile city has been unveiled today in the presence of Major General Abdollahi, Chief of the General Staff of the Armed Forces, and Brigadier General Mousavi, Commander of the IRGC Aerospace Force. https://t.co/QUB8xeInbB — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) November 10, 2026

आगे देखना होगा कि यह फैसिलिटी व्यावहारिक रूप से कितनी प्रभावी साबित होती है और क्षेत्रीय समीकरण पर इसका क्या असर पड़ता है.

---- समाप्त ----