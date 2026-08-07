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OMG! बीच सड़क इतना बड़ा गड्ढा, सीढ़ी डालकर गहराई नापने उतरे सपा नेता, आगरा का VIDEO VIRAL

आगरा के कमला नगर स्थित कर्मयोगी एन्क्लेव में बारिश के बाद अचानक बीच सड़क पर 20 फीट गहरा विशाल गड्ढा हो गया. इस घटना के बाद गुस्साए सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और चौड़ाई-गहराई मापते हुए नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.

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आगरा के कमला नगर क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क का हाल (Photo: Screengrab)
आगरा के कमला नगर क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क का हाल (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, कमला नगर क्षेत्र के कर्मयोगी एन्क्लेव चौराहे के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अचानक सड़क धंस गई. बारिश के बाद पाइपलाइन में लीकेज के कारण मिट्टी खिसकने से सड़क के बीचों-बीच करीब 20 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया. हादसे के समय कोई वाहन नहीं गुजरने से बड़ा हादसा टल गया. 

सूचना मिलते ही सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और विकास का अनोखा प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर निशाना साधा. मौके पर जलकल विभाग के जीएम कुमार गौरव पहुंचे और अधिकारियों ने जायजा लिया.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसी जगह के आसपास पिछले एक महीने के अंदर सड़क धंसने की यह तीसरी घटना है. इससे पहले भी महज 10 फीट की दूरी पर सड़क धंस चुकी है. इस पॉश इलाके के रास्ते से रोजाना 25 से 30 स्कूल-कॉलेज की बसें और कई गाड़ियां गुजरती हैं. लोगों ने गड्ढे को केवल भरने के बजाय पूरी सड़क की दोबारा जांच कराने की मांग की है.

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घटना से नाराज सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर सीधे गड्ढे के अंदर उतर गए. उन्होंने गड्ढे की नापजोख करते हुए ताजनगरी को 'गड्ढा नगरी' करार दिया. बारिश के दौरान नगर निगम की तैयारियों और निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलने से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. 

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