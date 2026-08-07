Perfect Tea Tips: पहले दूध डालें या पानी? चाय बनाते वक्त न करें ये गलती, बारिश में मिलेगी टपरी जैसी कड़क चाय; पड़ोसियों तक पहुंचेगी खुशबू

Perfect Tea Tips: बाहर झमाझम बारिश हो रही हो, मौसम सुहाना हो और हाथ में गरमा-गरम चाय का कप हो, तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो सकता है. खासकर बरसात में अदरक और इलायची वाली दूध की चाय का मजा ही अलग होता है. लेकिन कई बार घर पर बनाई चाय में वो स्वाद और खुशबू नहीं आती, जो टपरी पर कढ़ती मस्त अदरक वाली चाय में होती है. घर पर कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कभी चाय फीकी लगती है तो कभी ज्यादा कड़वी. ऐसे में बारिश का सारा मजा खराब हो जाता है.

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क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह चाय बनाने का तरीका भी हो सकता है? दरअसल, परफेक्ट दूध वाली चाय बनाने में सिर्फ अच्छी चायपत्ती और दूध ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि आप दूध किस समय डाल रहे हैं. अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि पहले दूध डालें या पानी उबलने के बाद, तो आइए जानते हैं चाय बनाने का आसान और सही तरीका.



बारिश में चाय को बनाएं थोड़ा खास

बरसात के मौसम में साधारण चाय की जगह आप इसमें अदरक, इलायची, दालचीनी या थोड़ी-सी काली मिर्च डाल सकते हैं. इन मसालों को हल्का कूटकर इस्तेमाल करने से इनकी खुशबू और स्वाद चाय में घुल जाता है. ये चाय का स्वाद बढ़ा देता है.

सबसे पहले पानी और मसालों को उबालें

परफेक्ट चाय बनाने के लिए सबसे पहले पैन में जरूरत के हिसाब से पानी डालें और उसे उबलने दें. अब इसमें कुटी हुई अदरक, इलायची, दालचीनी या अपनी पसंद के दूसरे मसाले डालें. इन्हें कुछ देर उबलने दें ताकि मसालों का फ्लेवर पानी में अच्छी तरह आ जाए. लेकिन ध्यान रखें 2-3 मिनट से ज्यादा उबलने नहीं देना है, नहीं तो चाय कड़वी हो सकती है. अगर आप चाय में चीनी डालते हैं, तो इस स्टेज पर डाल सकते हैं. इससे चाय का बेस अच्छी तरह तैयार हो जाता है.

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पानी उबलने के बाद डालें दूध

अब आता है चाय बनाने का सबसे जरूरी स्टेप. मसालों वाला पानी अच्छी तरह उबल जाने के बाद इसमें दूध डालें. यानी दूध को शुरुआत में डालने के बजाय पहले पानी और मसालों को पकाना अच्छा माना जाता है. टपरी वाले भी पहले चाय पत्ती वाले पानी और अदरक को ही अच्छे से उबालते हैं.

ऐसा करने से मसालों का स्वाद और खुशबू अच्छी तरह निकलकर चाय में आती है. दूध डालने के बाद आंच को थोड़ा कम कर दें और चाय को कुछ देर पकने दें.

चायपत्ती डालने में न करें जल्दबाजी

दूध डालने के बाद चायपत्ती मिलाएं और इसे अपनी पसंद के हिसाब से पकाएं. अगर आपको कड़क चाय पसंद है तो थोड़ी देर और पकाया जा सकता है, लेकिन चाय को बहुत ज्यादा देर तक उबालने से स्वाद कसैला या कड़वा हो सकता है. बरसात में अदरक वाली कड़क चाय के लिए अदरक को शुरुआत में पानी के साथ उबालना ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे उसका फ्लेवर चाय में अच्छी तरह मिल जाता है.

चाय बनाते वक्त मसालों को अच्छे से कूटकर डालना चाहिए. (Photo: AI Generated)

एक छोटा सा ट्रिक बढ़ा देगा स्वाद

चाय तैयार होने के बाद गैस बंद कर दें और इसे तुरंत छानने के बजाय करीब एक मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे चाय की खुशबू और फ्लेवर कुछ देर तक अंदर ही बने रहते हैं. इसके बाद चाय को कप में छानकर गर्मागर्म सर्व करें. बारिश के मौसम में इसके साथ पकौड़े, ब्रेड या बिस्किट का मजा ले सकते हैं.

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चाय बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा ताजा दूध और साफ पानी इस्तेमाल करें.

अदरक, इलायची और दूसरे मसालों को हल्का कूटकर डालें.

चाय को जरूरत से ज्यादा देर तक न उबालें.

चीनी अपनी पसंद के मुताबिक डालें.

बहुत ज्यादा चायपत्ती डालने से चाय कड़वी हो सकती है.

बारिश में चाय को ज्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए अदरक और इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं.

तो अगली बार चाय बनाते समय याद रखें ये बात

अगर आप चाहते हैं कि बारिश की सुबह या शाम वाली आपकी चाय स्वाद और खुशबू दोनों में शानदार बने, तो शुरुआत पानी और मसालों से करें. पानी में मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आने के बाद दूध डालें और फिर चायपत्ती मिलाकर पकाएं. आखिर में थोड़ी देर ढककर रखने का छोटा-सा स्टेप भी ट्राई करें. इस तरह घर पर बनी साधारण चाय भी बारिश के मौसम की आपकी पसंदीदा कड़क चाय बन सकती है.

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