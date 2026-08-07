Kal Ka Rashifal 8 August 2026: शनिवार को कुंभ राशि पर बरसेगी कृपा, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

मेष - घर परिवार में सबको साथ बनाए रखेंगे. अपनों का भरोसा बढ़ेगा. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. परिजनों का सहयोग समर्थन मिलेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. जीवन में शुभता रहेगी. सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.

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कारोबार बढ़त पाएगा. परंपरागत कार्यों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. उन्न्ति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे.धन संग्रह बढ़ेगा. भव्य प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन की भावना बनाए रखेंगे. बैंकिंग कार्य बनेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा भूरा

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. साज संवार बढ़ाएं.

वृष - विभिन्न मोर्चों उत्साह से कार्य करेंगे. चर्चा संवाद में संकोच कम होगा. साहस पराक्रम और नवाचार से सभी को प्रभावित करेंगे. विभिन्न कार्यों को प्रभाव के साथ आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. अपनों में खुशियां बांटेंगे.

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नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. पद प्रभाव और प्रदर्शन पर ध्यान देंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस से जगह बनाएंगे. आधुनिक सोच रखेंगे.लाभ बढ़त पर रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.



शुभ अंक: 6, और 8

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. नया सोचें.

मिथुन - आर्थिक स्तर सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में सावधानी बनाए रखें. ठगी व धोखेबाजी के शिकार होने से बचें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रहेंगे. पेपरवर्क में भूलचूक से बचें.

वाणिज्यिक गतिविधियों में सजगता बनाए रहें. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएं. विभिन्न मामलों में सजगता रखें. व्यर्थ विवाद की आशंका है. निवेश पर ध्यान देंगे. आय पर दबाव रहेगा. न्यायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी.



शुभ अंक: 5, और 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहकारिता बढ़ाएं.

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कर्क - कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. उपलब्धियों को बढ़ाने का प्रयास होगा. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. आय के नवस्त्रोत सृजित होंगे.

आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. व्यवसायिक मामले बेहतर रहेंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामले गति लेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंध कार्यों में गति आएगी. उचित परिणाम बनेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: वाटर ब्लू

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली वस्तुएं दान करें. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं.

सिंह - कारोबारी योजनाओं को बेहतर दिशा देने में सफल रहेंगे. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेगा. प्रबंधकीय कार्यों में तेजी आएगी. पेशेवर संतुलन पर जोर देंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक पक्ष के मामले पक्ष में रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोग होंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. करियर व्यापार के मामले सधेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे.

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कारोबारी मामले सकारात्मक रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. कामकाज में सभी का सहयोग रहेगा. सत्ता के मामलों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. आर्थिक लाभ बल पाएगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध प्रयास सफल रहेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान को बढ़ावा मिलेगा. धनधान्य संवरेगा.

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: बैंगनी

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहकार बढ़ाएं.

कन्या - भाग्य उछाल पर बना रहेगा. आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं को गति देंगे. लाभवृद्धि की संभावना बढ़ेगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं. नए कार्य की शुरूआत का योग है. विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. धर्म अध्यात्म में रुचि लेंगे.

कामकाजी लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. साहस बढ़ेगा. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. व्यवस्थित तौरतरीकों पर जोर देंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाओं व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

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शुभ अंक: 2, 5, और 8

शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. तीर्थ जाएं.

तुला - समय सामान्य स्थिति का संकेतक है. विभिन्न कार्यों में तैयारी और विवेक बनाए रखें. व्यापार में उतावली न दिखाएं. धैर्य बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां मिश्रित रहेंगी. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करें.

सहजता से कार्य करें. पेशेवरता पर जोर होगा. बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. विविध मामलों में पहल से बचें. व्यावसायिक कार्यों में अप्रत्याशित स्थिति बनी रहेगी. अपरिचितों से दूरी रखें. अफवाह से प्रभावित न हों.

अंधविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक समान

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. मदद का भाव रखें.

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वृश्चिक - जीवनशैली आकर्षक बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. नेतृत्व एवं प्रबंधन के कार्य साधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. करीबियों से भावनात्मक चर्चा और संवाद में प्रभावी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. साझा मामलों में गति आएगी. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों सहजता रखें.

प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. तेज गति बनाए रखेंगे. सक्रियता व रुटीन रखेंगे. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. उद्यम से जुड़े जन बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.आर्थिक लाभ ऊंचा रहेगा. सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. साझा प्रयासों में पहल बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सहजता पहल बनाए रखेंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे. लेनदेन में रुचि लेंगे.निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. जिम्मेदार बनें.

धनु - सेवा भावना पर बल बना रहेगा. विभिन्न कार्यों में सहजता से आगे बढ़ें. पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करें. अवरोधकों का धैर्यपूर्वक सामना करें. समता संतुलन से आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें. बजट से चलेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखें. क्षमाशीलता का भाव बनाए रखेंगे.

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करियर में सजगता बनाए रखें. समय प्रबंधन पर जोर दिखाएं. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. बड़ों की सलाह अपनाएं.वित्तीय व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. योजनानुसार कार्य करें. तथ्यों पर जोर दें. आर्थिक कार्यों में उच्च परिणाम बनाए रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदरभाव रखें.



शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: पीला

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. नियमों में सजग रहें.

मकर - परिचितों का साथ और समर्थन प्राप्त होगा. सहकारिता से उत्साहित रहेंगे. करीबियों में समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. बड़ों की कल्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में उचित जगह बनाएंगे. प्रेम में सफल होंगे.

कारोबार में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुशासन बढ़ाएंगे. आर्थिक सफलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. वित्तीय मामलों में सक्रियता रहेगी. सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान पर जोर बनाए रखेंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. करीबी मदद बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा नीला

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहयोग बनाए रखें.

कुंभ - लोगों की अपेक्षाओं का दबाव अनुभव करेंगे. जिम्मेदारों से कार्य करें. भेंटवार्ता के अवसर भुनाएं. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. परिवार के लोगों से नजदीकी बढ़ाएंगे. परिजनों से सुलह सलाह पर ध्यान देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. हल्की बातों पर भरोसा न करें.

पेशेवर प्रबंधन बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. औरों के बहकावे में आने व अतिउत्साह से बचें. रुटीन कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट में सफल होंगे. वाणिज्यिक योजनाएं संवारेंगे. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं एवं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य से काम लें.

मीन - करियर संवार पर बना रहेगा. कारोबारी विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में उचित गति रहेगी. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. सभी लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रहेगी. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें.

शेवरों से भेंट मुलाकात होगी. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र बड़ा होगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्ता से बचें.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: पेल कलर

कल का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण करें. काली वस्तुओं एवं तेल-तिलहन का दान करें. सहज संवाद बढ़ाएं.

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