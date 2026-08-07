'हार्दिक चाहिए... तो रिंकू-हर्षित छोड़ो', अश्विन ने KKR के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त

आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पंड्या की ट्रेड को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. इस बीच भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा सुझाव दिया है, जिसने फैन्स के बीच नई बहस छेड़ दी है. अश्विन का मानना है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) हार्दिक पंड्या को अपने साथ जोड़ना चाहती है, तो मुंबई इंडियंस (MI) को बदले में रिंकू सिंह और हर्षित राणा जैसे दो भारतीय स्टार खिलाड़ियों की मांग करनी चाहिए.

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अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हार्दिक पंड्या सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) या KKR ही नहीं, किसी भी फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेड को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कहीं कहा जा रहा है कि CSK, शिवम दुबे और एक तेज गेंदबाज को दे सकती है, तो कहीं KKR की ओर से कैमरून ग्रीन का नाम सामने आ रहा है.

हालांकि अश्विन का मानना है कि अगर वह मुंबई इंडियंस (MI) के फैसले लेने वालों में होते तो KKR के साथ सिर्फ एक ही शर्त पर ट्रेड करते.

उन्होंने कहा, 'अगर मैं मुंबई इंडियंस होता, तो KKR के साथ तभी डील करता जब बदले में हर्षित राणा और रिंकू सिंह मिलते. तभी मुंबई इंडियंस पहले से ज्यादा मजबूत होगी.'

KKR को ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देना चाहेगी MI

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अश्विन के मुताबिक, मुंबई इंडियंस सिर्फ यह नहीं देखेगी कि उसे बदले में क्या मिल रहा है, बल्कि यह भी सोचेगी कि हार्दिक पंड्या को छोड़ने से दूसरी टीम कितनी मजबूत हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि अगर CSK, शिवम दुबे और एक भारतीय तेज गेंदबाज देकर हार्दिक को लेती है तो टीम मजबूत जरूर होगी, लेकिन अपराजेय नहीं बनेगी. दूसरी ओर अगर KKR के पास हार्दिक पहुंचते हैं तो उनकी बल्लेबाजी और ऑलराउंड संतुलन काफी खतरनाक हो जाएगा.

अश्विन ने कहा, 'KKR के पास हार्दिक चले गए तो उनकी टीम बेहद मजबूत दिखेगी. ऐसे में मुंबई इंडियंस को यह भी सोचना होगा कि उसकी ट्रेड किसी प्रतिद्वंद्वी टीम को जरूरत से ज्यादा ताकतवर न बना दे.'

हार्दिक के भविष्य पर सस्पेंस

मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 सीजन बेहद निराशाजनक रहा. पांच बार की चैम्पियन टीम 10 टीमों की अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही और लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. इसके बाद से हार्दिक पंड्या के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, CSK और KKR दोनों ही हार्दिक को अपने साथ जोड़ने की संभावनाएं तलाश सकती हैं. हालांकि अभी तक किसी फ्रेंचाइजी या आईपीएल की ओर से ट्रेड को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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IPL 2026 में फीका रहा प्रदर्शन

हार्दिक पंड्या के लिए पिछला सीजन भी यादगार नहीं रहा. उन्होंने 10 मैचों में 206 रन बनाए और सिर्फ चार विकेट लिए. सीजन खत्म होने के बाद से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से भी दूर हैं. ऐसे में उनके अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.



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