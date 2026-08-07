BMW वाला युवक क्यों चला रहा था Uber? फाउंडर ने पूछा सवाल, जवाब ने कर दिया हैरान

कभी-कभी जिंदगी में हमें सीख किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, बल्कि किसी अनजान इंसान से मिल जाती है. मुंबई में एक बिजनेस फाउंडर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने जब उबर बुक की तो उन्हें लेने के लिए एक युवक BMW बाइक से पहुंचा. महंगी बाइक देखकर फाउंडर के मन में सवाल उठा कि आखिर इतनी महंगी बाइक रखने वाला युवक उबर क्यों चला रहा है. उन्होंने युवक से यही सवाल पूछ लिया. इसके बाद जो जवाब मिला, उसने उन्हें हैरान कर दिया.

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BMW बाइक देखकर फाउंडर ने पूछा सवाल

मुंबई के बिजनेस फाउंडर आशीष जैन ने अपनी एक उबर राइड का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि शाम के समय उन्हें ऑफिस से गेस्ट हाउस जाने के लिए उबर बाइक बुक करनी थी. काफी देर तक राइड नहीं मिली. आखिरकार करीब 8 बजकर 25 मिनट पर उनकी राइड कन्फर्म हुई.

कुछ देर बाद जब ड्राइवर उन्हें लेने पहुंचा तो आशीष जैन उसे देखकर हैरान रह गए. वजह थी उसकी बाइक. युवक किसी सामान्य बाइक से नहीं बल्कि बीएमडब्ल्यू (BMW) बाइक से उन्हें लेने पहुंचा था. बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी बाइक देखकर उनके मन में स्वाभाविक रूप से सवाल आया कि अगर युवक के पास इतनी महंगी बाइक है तो वह उबर क्यों चला रहा है. उन्होंने युवक से पूछ ही लिया- भाई, आप उबर क्यों चला रहे हो."

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युवक के जवाब ने कर दिया हैरान

युवक ने जो जवाब दिया वह काफी अलग था. उसने बताया कि यह उसकी पहली उबर राइड थी. लेकिन वह पैसे कमाने के लिए उबर नहीं चला रहा था. उसका मकसद नए लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना था. युवक का मानना था कि अलग-अलग लोगों से मिलने पर उनकी जिंदगी और सोच को समझने का मौका मिलता है. वह लोगों की कहानियां सुनना चाहता था और उनके अनुभवों से कुछ नया सीखना चाहता था. उसके लिए उबर चलाना सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का एक तरीका था.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है युवक

बातचीत आगे बढ़ी तो आशीष जैन को युवक के बारे में और भी कई बातें पता चलीं. युवक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अलग-अलग बिजनेस में भी हाथ आजमाया. कुछ कोशिशों में उसे सफलता मिली तो कुछ काम उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए. हालांकि असफलता के बावजूद उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा. हर बिजनेस और हर अनुभव से उसने कुछ नया सीखने की कोशिश की. अब वह आगे मास्टर्स की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है और साथ ही नए अवसरों की तलाश में भी है.

इतनी महंगी बाइक कैसे खरीदी

बातचीत के दौरान युवक ने बताया कि बीएमडब्ल्यू बाइक को लेकर भी सवाल हुआ. युवक ने बताया कि उसने यह बाइक अपने बिजनेस से कमाए पैसों से खरीदी थी. इसमें उसके माता-पिता ने भी कुछ मदद की थी. खास बात यह थी कि युवक अपनी बीएमडब्ल्यू बाइक को लेकर किसी तरह का दिखावा नहीं कर रहा था. उसके लिए बीएमडब्ल्यू सिर्फ एक महंगी बाइक नहीं बल्कि उसके सफर और मेहनत का हिस्सा थी. उसने अपने बिजनेस से कमाई की और उसी पैसे से अपने लिए यह बाइक खरीदी.

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लोगों से मिलना पसंद करता है युवक

युवक ने बताया कि उसे नए लोगों से मिलना और उनके साथ काम करना पसंद है. उसे इवेंट मैनेजमेंट में भी दिलचस्पी है. यही वजह है कि वह लोगों के बीच रहकर उनके अनुभव जानना चाहता है. उसकी सोच यह थी कि जिंदगी में सिर्फ किताबों और डिग्री से ही सीख नहीं मिलती. अलग-अलग लोगों से मिलकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है. हर इंसान की अपनी कहानी होती है और हर बातचीत से कुछ नया समझने का मौका मिल सकता है.

फाउंडर ने सोशल मीडिया पर शेयर की कहानी

आशीष जैन इस छोटी सी उबर राइड से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने बाद में इस पूरे अनुभव को लिंक्डइन पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि कुछ मिनट की यह बातचीत उन्हें काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर गई. इस घटना में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक तरफ महंगी बीएमडब्ल्यू बाइक थी और दूसरी तरफ युवक उबर चला रहा था. पहली नजर में दोनों चीजें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग लग सकती हैं. लेकिन युवक के लिए इसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि नए लोगों से मिलना और नए अनुभव हासिल करना था.

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