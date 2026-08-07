Hamza Nazar Banned by PCB: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उभरते हुए ऑलराउंडर हमजा नजर के खिलाफ बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया है. बोर्ड ने उन्हें सभी तरह की क्रिकेट से दो साल के लिए निलंबित कर दिया है. इसके अलावा उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह कार्रवाई वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान भ्रामक और अधूरी जानकारी देने के मामले में की गई.

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PCB ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि आंतरिक जांच में हमजा नजर को वीजा आवेदन के दौरान सही और पूरी जानकारी नहीं देने का दोषी पाया गया. बोर्ड के अनुसार, खिलाड़ी ने आवेदन में भ्रामक विवरण दिए और कुछ अहम तथ्यों को छिपाया.

वेस्टइंडीज दौरे की रेस में थे, लेकिन विवाद ने बिगाड़ा मामला

हमजा नजर हाल के समय में पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. वह पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए सेलेक्शन की दौड़ में भी शामिल थे. हालांकि वीजा से जुड़े विवाद के कारण उनका चयन नहीं हो सका.

तीन सदस्यीय कमेटी ने की जांच

PCB ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी. जांच के दौरान हमजा नजर को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया. इसके बाद कमेटी ने उपलब्ध सबूतों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई.

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PCB ने दिया सख्त संदेश

PCB ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति से ईमानदारी, पेशेवर व्यवहार और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है.

बोर्ड ने कहा- गलत जानकारी देना, तथ्यों को छिपाना और भ्रामक दस्तावेज जमा करना बेहद गंभीर मामला है. इस तरह का आचरण पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों से अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं है.

PCB ने यह भी साफ किया कि वह किसी भी ऐसे कदम को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिससे बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट या करोड़ों प्रशंसकों की छवि को नुकसान पहुंचे.

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