Gajkesari Yog 2026: 11 अगस्त को बनेगा गजकेसरी योग, 4 राशियों को मिलेगा बंपर धन, पद और प्रतिष्ठा

Gajkesari Yog 2026: 11 अगस्त 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ रहने वाला है. इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य, बुद्धि के कारक बुध, देवगुरु बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा, ये चारों प्रमुख ग्रह एक साथ कर्क राशि में विराजमान रहेंगे. गुरु और चंद्रमा की युति से जहां अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वहीं चार ग्रहों के एक साथ आने से शक्तिशाली चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है. एक ही राशि में गजकेसरी और चतुर्ग्रही योग का यह महासंयोग कई राशियों के जातकों के लिए सफलता, पद-प्रतिष्ठा और अपार धन लाभ के नए द्वार खोलने जा रहा है.

और पढ़ें

वृषभ राशि

तीसरे भाव में बन रहा यह महासंयोग आपके पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि करेगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए व बड़े अवसरों की प्राप्ति हो सकती है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गजकेसरी और चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और मान-सम्मान चरम पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है. व्यापार में बड़ा मुनाफा और पुराने रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे.

कन्या राशि

एकादश (लाभ) भाव में इन चार ग्रहों की उपस्थिति आय के कई नए स्रोत खोलेगी. पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित वित्तीय लाभ हो सकता है. सामाजिक जीवन में आपकी साख बढ़ेगी और बड़े अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा.

Advertisement

वृश्चिक राशि

भाग्य (नवम) भाव में इस योग के बनने से किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. धार्मिक और मांगलिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा और करियर में उन्नति होगी.

शुभ प्रभाव को बढ़ाने के विशेष उपाय

- 11 अगस्त को शिवलिंग पर दूध, शहद और गंगाजल अर्पित करें.

- भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल तथा तुलसी दल अर्पित करें.

- ऊं नमो भगवते वासुदेवाय और ऊं नमः शिवाय मंत्रों का नियमित जाप करें.

- किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें.

---- समाप्त ----