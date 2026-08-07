scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाल-बाल बचीं रवीना टंडन, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, Video

गुरुवार को रवीना टंडन पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुईं, जहां एक कुत्ते ने उनकी ड्रेस की डोरी को काटने की कोशिश की. रवीना ने घबराए बिना शांतिपूर्वक स्थिति को संभाला, जिससे फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

Advertisement
X
रवीना ने जीता दिल (Photo: Vinod Singh)
रवीना ने जीता दिल (Photo: Vinod Singh)

बॉलीवुड डीवा रवीना टंडन हाल ही में पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुईं. इस दौरान रेड कार्पेट पर उन्हें एक अनचाहे डर का सामना करना पड़ा. फिल्म के चार पैरों वाले सितारे (डॉग) ने उन्हें लगभग काट ही लिया था, लेकिन रवीना ने घबराने के बजाय बेहद शांत तरीके से स्थिति संभाली. उनके इस संयमित व्यवहार की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है.

क्यों हो रही रवीना टंडन की तारीफ?
गुरुवार को मुंबई में ‘ओह माय डॉग’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. रवीना भी इस इवेंट में पहुंचीं. वो रेड कार्पेट पर सोलो फोटोज के लिए खड़ी हुईं. इसी दौरान डॉग का ध्यान उनकी येलो ड्रेस की लटकती डोरी और आस्तीन पर गया. उसने अचानक भौंकते हुए ड्रेस की डोरी को अपने दांतों में जकड़ लिया. रवीना की ड्रेस का एक धागा डॉग के मुंह में फंस गया था. इस दौरान रवीना बिल्कुल शांत रहीं. पीछे हटने या घबराने के बजाय वो आगे बढ़ीं और कुत्ते को शांत करने की कोशिश की.

रवीना के इस व्यवहार ने फैंस को काफी इंप्रेस किया. एक यूजर ने लिखा, रवीना मैम, आपके धैर्य और दयालुता के लिए धन्यवाद. एक अन्य फैन ने कमेंट किया, ये एक सच्चे पशु प्रेमी की निशानी है. एक फैन ने लिखा, कुत्ता शायद वहां हो रही बहुत-सी हलचल की वजह से तनाव में था. रवीना ने जिस शालीनता से स्थिति संभाली, उसके लिए धन्यवाद. एक अन्य यूजर ने कहा, वो कितनी शांत और संयमित हैं. उनके लिए बहुत सम्मान है.

Advertisement

फिल्म की बात करें, तो अमित राय के निर्देशन में बनी ‘ओह माय डॉग’ एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसकी कहानी एक बहादुर कुत्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. ये कुत्ता लापता हो रहे कुत्तों से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश करने में मदद करता है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, विजय मिश्रा, श्रीधर दुबे, बुल्लू कुमार और सुलख्याना बरुआ भी नजर आएंगे. ‘ओह माय डॉग’ आज यानी 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
 

सम्बंधित ख़बरें

Raveena Tandon On Dharmendra pradhan
'कुछ लोग रील बनाने पहुंचे थे', छात्रों के प्रदर्शन पर बिफरीं रवीना
Raveena akshay in welcome to jungle
रवीना भूल गईं अक्षय का धोखा? 22 साल बाद कैसे साथ किया काम
Raveena Tandon with daughter Rasha Thadani
साउथ की हीरोइन बनीं रवीना टंडन की बेटी, रिलीज हुआ नई फिल्म का ट्रेलर
सालों बाद साथ आए अक्षय-रवीना, यादगार सीन की कहानी
Akshay kumar-raveen tandon welcome to the jungle iconic scene
रवीना ने पकड़ा अक्षय का कॉलर, पूछा- 20 साल से कहां थे तुम?
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    पाकिस्तानी क्रिकेटर हमजा नजर पर 2 साल का बैन, PCB ने ल‍िया बड़ा एक्शन, VISA व‍िवाद से बखेड़ा |
    BMW वाला युवक क्यों चला रहा था Uber? फाउंडर ने पूछा सवाल, जवाब ने कर दिया हैरान |
    बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बताया क्यों नहीं की अभी तक शादी? |
    'हार्दिक चाहिए... तो रिंकू-हर्षित छोड़ो', अश्विन ने KKR के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त |
    काम-काज जीरो, हंगामा फुल ऑन! लोकसभा-राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित |
    27 साल Google में बिताए, अब उसी को देंगे टक्कर! कौन हैं कोटा के संजय घेमावत? |
    Kal Ka Rashifal 8 August 2026: शनिवार को कुंभ राशि पर बरसेगी कृपा, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल |
    बाल-बाल बचीं रवीना टंडन, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, Video |
    Perfect Tea Tips: पहले दूध डालें या पानी? चाय बनाते वक्त न करें ये गलती, बारिश में मिलेगी टपरी जैसी कड़क चाय; पड़ोसियों तक पहुंचेगी खुशबू |
    Gajkesari Yog 2026: 11 अगस्त को बनेगा गजकेसरी योग, 4 राशियों को मिलेगा बंपर धन, पद और प्रतिष्ठा
    Advertisement