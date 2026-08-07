बाल-बाल बचीं रवीना टंडन, फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, Video

बॉलीवुड डीवा रवीना टंडन हाल ही में पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुईं. इस दौरान रेड कार्पेट पर उन्हें एक अनचाहे डर का सामना करना पड़ा. फिल्म के चार पैरों वाले सितारे (डॉग) ने उन्हें लगभग काट ही लिया था, लेकिन रवीना ने घबराने के बजाय बेहद शांत तरीके से स्थिति संभाली. उनके इस संयमित व्यवहार की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है.

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क्यों हो रही रवीना टंडन की तारीफ?

गुरुवार को मुंबई में ‘ओह माय डॉग’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. रवीना भी इस इवेंट में पहुंचीं. वो रेड कार्पेट पर सोलो फोटोज के लिए खड़ी हुईं. इसी दौरान डॉग का ध्यान उनकी येलो ड्रेस की लटकती डोरी और आस्तीन पर गया. उसने अचानक भौंकते हुए ड्रेस की डोरी को अपने दांतों में जकड़ लिया. रवीना की ड्रेस का एक धागा डॉग के मुंह में फंस गया था. इस दौरान रवीना बिल्कुल शांत रहीं. पीछे हटने या घबराने के बजाय वो आगे बढ़ीं और कुत्ते को शांत करने की कोशिश की.

रवीना के इस व्यवहार ने फैंस को काफी इंप्रेस किया. एक यूजर ने लिखा, रवीना मैम, आपके धैर्य और दयालुता के लिए धन्यवाद. एक अन्य फैन ने कमेंट किया, ये एक सच्चे पशु प्रेमी की निशानी है. एक फैन ने लिखा, कुत्ता शायद वहां हो रही बहुत-सी हलचल की वजह से तनाव में था. रवीना ने जिस शालीनता से स्थिति संभाली, उसके लिए धन्यवाद. एक अन्य यूजर ने कहा, वो कितनी शांत और संयमित हैं. उनके लिए बहुत सम्मान है.

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फिल्म की बात करें, तो अमित राय के निर्देशन में बनी ‘ओह माय डॉग’ एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसकी कहानी एक बहादुर कुत्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. ये कुत्ता लापता हो रहे कुत्तों से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश करने में मदद करता है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, विजय मिश्रा, श्रीधर दुबे, बुल्लू कुमार और सुलख्याना बरुआ भी नजर आएंगे. ‘ओह माय डॉग’ आज यानी 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.



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