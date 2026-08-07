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अतीक के 5 बेटों का हाल: असद एनकाउंटर में ढेर, अबान की सड़क हादसे में मौत... कहां हैं उमर, अली और अहजम?

झांसी सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसका शव कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया. हाल ही में 12वीं पास करने वाले अबान की मौत के बाद अतीक के पांचों बेटों की स्थिति और उनके परिवार की कहानी एक बार फिर चर्चा में है.

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अबान और असद के जाने के बाद अतीक के तीन बेटों का हाल (Photo- ITG)
अबान और असद के जाने के बाद अतीक के तीन बेटों का हाल (Photo- ITG)

माफिया डॉन अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी के पास कार के डिवाइडर से टकराने से दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास करने वाला अबान झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था. हादसे के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. इस घटना ने अतीक अहमद के पांचों बेटों के वर्तमान हाल और उनके बिखरे परिवार की कहानी को एक बार फिर सामने ला दिया है.

सबसे बड़े बेटे उमर और दूसरे नंबर के बेटे अली का हाल

अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद वर्तमान में लखनऊ जेल में बंद है. उस पर एक कारोबारी के अपहरण और मारपीट का आरोप दर्ज है, जिसमें उसके खिलाफ कुल 2 मामले हैं. दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी जेल से सुरक्षा कारणों से ट्रांसफर किए जाने के बाद वर्तमान में झांसी जेल में बंद है. अली अहमद के खिलाफ 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

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तीसरे बेटे असद का एनकाउंटर और चौथे बेटे अहजम की स्थिति

अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद अप्रैल 2023 में झांसी के पास पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था. उसके खिलाफ 1 केस दर्ज था. वहीं, अतीक का चौथा बेटा अहजम अहमद पहले बाल सुधार गृह में था और अब प्रयागराज के हटवा में अपने रिश्तेदार के घर पर रह रहा है. हादसे में जान गंवाने वाला अबान अतीक का सबसे छोटा बेटा था.

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अतीक, अशरफ की हत्या और शाइस्ता परवीन की फरारी

15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अस्पताल ले जाते समय अतीक अहमद और उसके भाई मोहम्मद अशरफ की हत्या कर दी गई थी. अतीक पर 101 और अशरफ पर 57 मुकदमे दर्ज थे. वहीं, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से 50 हजार के इनाम के साथ फरार चल रही है.

अबान की मौत के बाद परिवार में कौन-कौन बचा?

अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद अब अतीक अहमद के परिवार में उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन, लखनऊ जेल में बंद बड़ा बेटा उमर, झांसी जेल में बंद दूसरा बेटा अली और रिश्तेदार के घर रह रहा बेटा अहजम ही बच गए हैं.

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