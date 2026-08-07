50 भाषाएं, 59,000 स्क्रीन...रामायण को मिलेगी सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज! टूटेगा 'अवतार 2' का रिकॉर्ड

नितेश तिवारी की 'रामायण' को सिनेमाघरों में आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इसके मेकर्स इसे इतने बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा शायद ही किसी भारतीय फिल्म के लिए पहले कभी किया गया हो. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म दुनिया भर में 59,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने की योजना बना रही है. अगर यह योजना सफल होती है, तो यह किसी भारतीय फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज होगी.

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दो पार्ट में बनी यह पौराणिक फिल्म इस दिवाली 'रामायण: पार्ट 1' के साथ शुरू होगी. इसकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से पता चलता है कि मेकर्स भारतीय फिल्मों के लिए पारंपरिक विदेशी बाजारों से कहीं आगे की सोच रहे हैं.

कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज का प्लान?

'सैकनिल्क' (Sacnilk) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोनी पिक्चर्स जो इस फिल्म के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रही है, भारत के बाहर 50,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर 'रामायण' को रिलीज करने की योजना बना रही है. घरेलू स्तर पर रिलीज होने पर इसमें लगभग 9,000 स्क्रीन्स और जुड़ने की उम्मीद है. इससे फिल्म की ओपनिंग के समय दुनिया भर में स्क्रीन्स की कुल संख्या 59,000 से ज्यादा हो सकती है.

मेकर्स ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. हालांकि, अगर प्रस्तावित रिलीज योजना के अनुसार होती है, तो 'रामायण' किसी भारतीय फिल्म के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगी.

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'पुष्पा 2' और 'RRR' से तुलना

हाल के समय में रिलीज हुई भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों से तुलना करने पर ये आंकड़े खास तौर पर चौंकाने वाले लगते हैं. अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' दुनिया भर में लगभग 12,000-13,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, जबकि एसएस राजामौली की 'RRR' लगभग 10,000-11,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी.

ज्यादातर बड़ी भारतीय फिल्में दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन्स के आंकड़े से काफी नीचे रिलीज हुई हैं. इसलिए, 59,000 स्क्रीन्स के करीब रिलीज होने से 'रामायण' एक बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच जाएगी. इसके बड़े पैमाने को देखते हुए इसकी तुलना हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से की जा रही है. जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दुनिया भर में लगभग 52,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था.

50 भाषाओं में रिलीज की योजना

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​पहले ही कह चुके हैं कि वे 'रामायण' को सिर्फ भारतीय दर्शकों तक सीमित रखने के बजाय इसे एक ग्लोबल थिएट्रिकल अनुभव के तौर पर पेश करना चाहते हैं. उम्मीद है कि यह फिल्म लगभग 50 भाषाओं में आएगी और इसे IMAX स्क्रीनिंग समेत प्रीमियम फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगी.



डब किए गए वर्जन में लिप-सिंक के लिए DNEG (Visual effects company) की 'ब्रह्मा AI' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. मकसद यह है कि सिर्फ पारंपरिक डबिंग पर निर्भर रहने के बजाय, अलग-अलग भाषाओं में डायलॉग के साथ एक्टर्स के होंठों की हरकत (लिप मूवमेंट) को मैच किया जाए. हाल ही में दर्शकों को इस अप्रोच की झलक तब मिली जब हिंदी वर्जन के बाद इंग्लिश ट्रेलर रिलीज किया गया.



नितेश तिवारी की 'रामायण' में कौन?

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस दो-पार्ट वाली फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में हैं. सनी देओल हनुमान का रोल निभा रहे हैं. रवि दुबे, काजल अग्रवाल, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, शीबा चड्ढा और आदिनाथ कोठारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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इस प्रोजेक्ट को नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. खबरों के मुताबिक, दोनों फिल्में कुल मिलाकर लगभग 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही हैं. हंस ज़िमर और एआर रहमान ने इसके म्यूजिक के लिए साथ काम किया है, जबकि 'मैड मैक्स' के एक्शन स्पेशलिस्ट गाइ नॉरिस ने एक्शन सीन पर काम किया है.

IMAX के लिए शूट की गई 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली के समय, 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 में रिलीज करने की योजना है.

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