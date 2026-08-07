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TITAN का मुनाफा 63% बढ़कर ₹1,777 करोड़... रेवेन्यू 40% उछला, वॉच-जूलरी बिजनेस चमके

टाइटन ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 63% की बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹1,777 करोड़ पहुंच गया, जबकि ऑपरेशंस से रेवेन्यू 40% बढ़कर ₹20,787 करोड़ रहा. जूलरी कारोबार कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बना रहा, वहीं वॉच और आईवियर सेगमेंट ने भी मजबूत प्रदर्शन किया.

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जूलरी और घड़ियों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी के दम पर टाइटन का फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट 63% बढ़ा. (File Photo)
जूलरी और घड़ियों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी के दम पर टाइटन का फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट 63% बढ़ा. (File Photo)

टाइटन (TITAN) ने पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है. कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 63% बढ़कर ₹1,777 करोड़ पहुंच गया. ऑपरेशंस से होने वाला प्रॉफिट भी 40% बढ़कर ₹20,787 करोड़ रहा. कंपनी के मुताबिक, जूलरी बिजनेस में मजबूत मांग और वॉच सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन ने तिमाही नतीजों को सपोर्ट किया.

पिछले साल की समान तिमाही में टाइटन का नेट प्रॉफिट ₹1,091 करोड़ था, जबकि मार्च तिमाही में यह ₹1,179 करोड़ रहा था. ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का EBITDA 57% बढ़कर ₹3,036 करोड़ हो गया. EBITDA मार्जिन भी 247 बेसिस पॉइंट बढ़कर 14.1% पर पहुंच गया.

जूलरी कारोबार से मिला सबसे बड़ा सपोर्ट

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टाइटन का जूलरी कारोबार कंपनी के कुल कारोबार में सबसे बड़ा योगदान देता है. बुलियन और डिजिटल गोल्ड की बिक्री को छोड़कर इस सेगमेंट का रेवेन्यू 43% बढ़कर ₹18,253 करोड़ रहा. कंपनी ने इस ग्रोथ के पीछे भारत में मजबूत कारोबार को प्रमुख वजह बताया.

Tanishq, Mia और Zoya ने मिलकर 38% की ग्रोथ दर्ज की और इनका कुल रेवेन्यू ₹16,943 करोड़ रहा. वहीं, CaratLane का रेवेन्यू 40% बढ़कर ₹1,441 करोड़ पहुंच गया. इंटरनेशनल जूलरी कारोबार में भी जोरदार तेजी रही और इसका रेवेन्यू 136% बढ़कर ₹1,309 करोड़ हो गया. जूलरी पोर्टफोलियो का EBIT (​Earnings Before Interest and Taxes) जून तिमाही में ₹2,360 करोड़ रहा, जबकि इस सेगमेंट का EBIT मार्जिन 12.9% दर्ज किया गया.

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वॉच बिजनेस की भी मजबूत ग्रोथ

वॉचे सेगमेंट ने भी कंपनी के प्रदर्शन को मजबूती दी. टाइटन ने जून तिमाही को इस कारोबार के लिए 'एक्सेप्शनल क्वार्टर' बताया. कंपनी के मुताबिक, Q1FY25 के मुकाबले इस सेगमेंट में 24% की ग्रोथ दर्ज की गई. कंपनी के वॉच डिवीजन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 21% बढ़कर ₹1,543 करोड़ रहा. EBIT बढ़कर ₹295 करोड़ पहुंच गया और EBIT मार्जिन 19.1% रहा. एनालॉग वॉच में मिड-ट्वेंटीज ग्रोथ रही, जिससे स्मार्टवॉच में आई सिंगल-डिजिट गिरावट की भरपाई हुई. Titan World, Fastrack, Helios और Helios Luxe में कंपनी ने तिमाही के दौरान 34 नेट स्टोर्स भी जोड़े.

आईवियर कारोबार में 21% बढ़त

टाइटन के आईवियर कारोबार का रेवेन्यू 21% बढ़कर ₹289 करोड़ रहा. कंपनी ने इस प्रदर्शन का श्रेय प्रीमियमाइजेशन और टारगेटेड मार्केटिंग पहलों को दिया. उभरते बिजनेसेज में फ्रेग्रेंसेज और IRTH विमेंस बैग्स ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की, जबकि Taneira का रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा. इन उभरते बिजनेसेज का कुल रेवेन्यू 18% बढ़कर ₹428 करोड़ हो गया. हालांकि, ये कारोबार तिमाही के दौरान घाटे में रहे.

TEAL का भी दमदार परफॉर्मेंस

टाइटन के TEAL (टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन लिमिटेड) बिजनेस का रेवेन्यू 43% बढ़कर ₹438 करोड़ पहुंच गया. ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में मजबूत ग्रोथ के चलते इस कारोबार का EBIT ₹143 करोड़ रहा. जून तिमाही में टाइटन को जूलरी, वॉच, आईवियर और TEAL बिजनेस से मजबूत सपोर्ट मिला. खास तौर पर जूलरी सेगमेंट की बेहतर मांग और वॉच बिजनेस की ग्रोथ ने कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

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