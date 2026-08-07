scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'FCRA बिल आंतरिक मामला, अमेरिका भी कंट्रोल करता है विदेश फंडिंग', विदेशी बयानबाजी पर भारत की दो टूक

विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि भारत में कानून बनाना पूरी तरह आंतरिक मामला है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विदेशी फंडिंग नियंत्रण के लिए भारत समेत कई देशों में कड़े नियम हैं। संशोधन विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना है.

Advertisement
X
FCRA कानून पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है. (फोटो-X/Randhir Jaiswal)
FCRA कानून पर अमेरिकी सांसद के बयान पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है. (फोटो-X/Randhir Jaiswal)

विदेश मंत्रालय MEA ने अमेरिकी सांसद रिले मूर की आलोचना पर कड़ा रुख अपनाया है. मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कानून बनाना भारत का पूरी तरह से आंतरिक मामला है.

भारत ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिका समेत दुनिया के कई अन्य देशों में भी विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के लिए अपने खुद के कड़े कानून मौजूद हैं.

दरअसल, कुछ दिन पहले पश्चिम वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद रिले मूर ने प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026 की आलोचना की थी. सांसद मूर ने आरोप लगाया था कि ये प्रस्तावित बदलाव ईसाइयों पर सीधा हमला हैं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

PM मोदी के विदेशी दौरे: सरकार ने किया खर्च पर खुलासा
अमीर लोग कैसे बना रहे हैं पैसा?
दौलत बढ़ी तो रियल एस्टेट पर भरोसा, अमीर क्यों लगा रहे हैं यहां पैसा
Netflix's Co-CEO Ted Sarandos meet Prime Minister Narendra Modi
भारत बनेगा ग्लोबल कंटेंट हब! Netflix ने PM मोदी के साथ शेयर किया प्लान
Shakib Al Hasan,Sheikh Hasina
शेख हसीना से करीबी ने डुबोया करियर, शाकिब के घर क्यों हुआ बम से हमला
चाय पर PM मोदी से मिले हरभजन सिंह, बोले...

विदेशी बयानबाजी पर भारत की दो टूक

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में कानून बनाने की एक बेहद मजबूत और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी देश के घरेलू कानूनों को उसके सही संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए. दुनिया भर के देश अपनी व्यवस्था और सुरक्षा के तहत विदेशी चंदे को नियंत्रित करते हैं.

Advertisement

दरअसल, अमेरिकी सांसद मूर ने दावा किया था कि अगर किसी चर्च या धार्मिक संस्था का एफसीआरए (FCRA) रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, तो सरकार उन पर कब्जा कर सकती है.

इसके जवाब में सरकार ने साफ किया है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना है. सरकार का कहना है कि इनका मकसद विदेशी चंदे से बने सार्वजनिक और चैरिटेबल संपत्तियों की सुरक्षा करना है, ताकि उनका सही इस्तेमाल जारी रह सके.

क्या है प्रस्तावित संशोधन और FCRA कानून?
प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनिमय) संशोधन विधेयक, 2026 मौजूदा विदेशी अंशदान अधिनियम, 2010 में संशोधन करने की कोशिश करता है. यह पुराना कानून भारत में व्यक्तियों, संघों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है.

एफसीआरए का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में आने वाली विदेशी फंडिंग से भारत की संप्रभुता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक हित या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. नए संशोधनों के तहत, अगर किसी संगठन का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, उसे सरेंडर कर दिया जाता है या उसका नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो सरकार द्वारा नामित एक विशेष प्राधिकरण को उसके विदेशी योगदान और उससे जुड़ी संपत्तियों का अस्थायी रूप से प्रबंधन करने का अधिकार मिल जाएगा.

Advertisement

इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर मामला किसी पूजा स्थल या धार्मिक संस्थान का है, तो नामित प्राधिकरण को ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करते समय उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृति को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा.

यह भी पढ़ें: FCRA से जुड़े नए बिल में ऐसा क्या है जो विपक्ष कर रहा हंगामा, कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई सांसदों की मीटिंग

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    TITAN का मुनाफा 63% बढ़कर ₹1,777 करोड़... रेवेन्यू 40% उछला, वॉच-जूलरी बिजनेस चमके |
    40 डिग्री की गर्मी... और कुत्ते का सूप! नॉर्थ कोरिया की सलाह चर्चा में |
    अतीक की कब्र के पास तैयार हुई अबान की कब्र, जनाज़े से पहले सुरक्षा बढ़ी |
    Rail Neer Details: देश में रेल नीर के 19 प्लांट, कहां-कहां? आप भी लगा सकते, जानिए लागत और कमाई? |
    50 भाषाएं, 59,000 स्क्रीन...रामायण को मिलेगी सबसे बड़ी ग्लोबल रिलीज! टूटेगा 'अवतार 2' का रिकॉर्ड |
    'दुश्मन समझता था...', हरभजन सिंह का कमेंटेटर्स पर बड़ा खुलासा, रव‍िचंद्रन अश्विन ने भी खोला राज |
    फैक्ट चेक: ऊंची-ऊंची छलांग लगाने वाले इन वायरल बाबा को स्वामी रामदेव समझने की भूल न करें |
    'FCRA बिल आंतरिक मामला, अमेरिका भी कंट्रोल करता है विदेश फंडिंग', विदेशी बयानबाजी पर भारत की दो टूक |
    पानी का डब्बा छूटा और सड़क पर गिर पड़ा... किसान को आया साइलेंट अटैक, कैमरे में कैद LIVE मौत |
    अतीक के 5 बेटों का हाल: असद एनकाउंटर में ढेर, अबान की सड़क हादसे में मौत... कहां हैं उमर, अली और अहजम?
    Advertisement