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पानी का डब्बा छूटा और सड़क पर गिर पड़ा... किसान को आया साइलेंट अटैक, कैमरे में कैद LIVE मौत

Munger Heart Attack Video: किसान विवेकानंद मिश्रा पानी के RO प्लांट से 20 लीटर पानी का डब्बा उठाकर अपनी साइकिल के करियर पर रखने का प्रयास करते हैं. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है और पानी का डब्बा उनके हाथ से छूट जाता है.

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RO प्लांट के CCTV कैमरे में कैद हुआ मौत का मंजर.(Photo:Screengrab)
RO प्लांट के CCTV कैमरे में कैद हुआ मौत का मंजर.(Photo:Screengrab)

मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के सिसुआ गांव में सुबह-सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. पीने का पानी लाने गए 70 वर्ष के किसान विवेकानंद मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई आप वीडियो में साफ-साफ देख सकते हैं कि कैसे वह पानी का डब्बा उठाकर साइकिल पर रखने की कोशिश करते हैं और डब्बा हाथ से छूटने के बाद खुद भी लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर जाते हैं.

परिजनों के अनुसार रोज की तरह आज सुबह भी विवेकानंद मिश्रा साइकिल से पास के गांव महापुर पीने का पानी लाने गए थे और पानी का डब्बा साइकिल पर रखने के दौरान ही अपना संतुलन खो बैठे और सड़क पर गिर गए. वहीं उन्हें गिरता देख कुछ लोग दौड़कर आए और उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

लोगों ने उन्हें सड़क से उठाकर किनारे किया और उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वही विवेकानंद मिश्रा की मौत की खबर उनके परिजनों के दी गई जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. देखें CCTV फुटेज:- 

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कोई परिजनों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक किया जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से विवेकानंद मिश्रा 20 लीटर के पानी का डब्बा साइकिल के करियर पर रखने की कोशिश करने के दौरान डब्बा हाथ से छूट जाता है और वह भी लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर जाते हैं तथा उनकी मौत हो गए जाती है.

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वहीं घटना के कारण स्पष्ट होने के बाद परिजन शव को अपने घर ले गए जहां से उनका पार्थिव शरीर सुल्तानगंज का घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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