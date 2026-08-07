फैक्ट चेक: ऊंची-ऊंची छलांग लगाने वाले इन वायरल बाबा को स्वामी रामदेव समझने की भूल न करें

ईथेनॉल को लेकर चल रही बहस के बीच ऊंची-ऊंची छलांग लगाते एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ और मीम्स की बाढ़-सी आ गई. भगवा चोगा, दाढ़ी और कद-काठी देख तमाम न्यूज वेबसाइट्स ने बिना जांच-पड़ताल किए ही इन्हें बाबा रामदेव बता दिया. कुछ लोग तो इतने क्रिएटिव निकले कि उन्होंने तंज कसते हुए इस अतरंगी करतब को ‘ई-20 पेट्रोल का कमाल’ तक कह दिया. वहीं, एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने इन बाबा को रामदेव बताते हुए इसे न्यूज में बने रहने के लिए किया गया ड्रामा बताया.

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लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने जब बाबा रामदेव के प्रवक्ता एस के तिजारावाला से बात की तो उन्होंने बताया कि ये रामदेव नहीं हैं. इसके बाद हमने शुरू की इन बाबा की तलाश. इनका नाम है स्वामी रूप किशोर योगी और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रहते हैं.

दिल्ली का है ये वीडियो

वीडियो में पीले बैरिकेड्स पर 'दिल्ली पुलिस' लिखा हुआ है. एक सफेद रंग की ईक्षणा वैन भी नजर आती है, जिसे दिल्ली पुलिस सर्विलांस (निगरानी) के लिए इस्तेमाल करती है. साथ ही, पास खड़े लोहे के टैंकर पर "New Delhi Municipal Council" लिखा है. यानी, ये वीडियो दिल्ली का ही है.



'डु​प्लीकेट रामदेव' कीवर्ड से खुला भेद

बाबा रामदेव के जैसे दिखने वाले इन बाबा का पता लगाने के लिए हमने 'रामदेव लुकअलाइक', 'रामदेव डॉपलगैंगर', 'जंपिंग बाबा', और 'डुप्लीकेट रामदेव' जैसे कई कीवर्ड्स को सर्च किया. हमें यूट्यूब पर 'भारत एक नई सोच' नाम के एक यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया 14 जनवरी, 2025 का एक वीडियो मिला. इसमें एक रिपोर्टर महाकुंभ मेले में पहुंचे बाबा रामदेव जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है. ये व्यक्ति बताता है कि उसका नाम स्वामी रूप किशोर योगी राज है और वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के रहने वाले हैं. वो ये भी बताते हैं कि वो कम्पिल, फर्रुखाबाद के गीता ज्ञान आश्रम से भी जुड़े हुए हैं.

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इस जानकारी के आधार पर सर्च करने से हमें '@SwamiRupkishorYogirajkampil' नाम के यूट्यूब चैनल पर 1 मार्च को पोस्ट किए गए जंतर-मंतर, दिल्ली के कुछ वीडियो मिले जो वायरल वीडियो से काफी मिलते-जुलते हैं. इन विडियोज में दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स, ईक्षणा वैन और स्लेटी रंग की इमारत भी देखी जा सकती है.

इनमें से एक वीडियो में हमें एक पोस्टर दिखा, जिस पर 'विरोध प्रदर्शन विश्व यादव परिषद' लिखा है. 'विश्व यादव परिषद' के 28 फरवरी के पोस्ट के मुताबिक, ये प्रदर्शन 'यादव जी की लव स्टोरी' नाम की एक फिल्म के विरोध में आयोजित किया गया था. 'विश्व यादव परिषद' के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जुड़े अनुज यादव ने आजतक को बताया कि ये वीडियो 27 फरवरी को उनकी संस्था की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन के खत्म होने के बाद रिकॉर्ड किया गया था.

दरअसल, 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म में एक यादव लड़की और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी को दिखाया गया था. इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और यादव समाज में भारी नाराजगी देखी गई थी.

स्वामी रूप किशोर ने क्या कहा?

हमने इस बारे में स्वामी रूप ​किशोर से बात की. उन्होंने आजतक को बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति वही हैं और ये वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर का है जब वो एक प्रदर्शन में शामिल होने वहां गए थे. रूप किशोर यूपी के एटा जिले के नगला गुलाल गांव के रहने वाले हैं. वो पिछले कई सालों से इसी तरह बाबा रामदेव की वेशभूषा में रहते हैं.

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हमें ऐसे और भी वीडियो मिले जिनमें स्वामी रूप ​किशोर वायरल वीडियो वाले अंदाज में ही तेजी से उछलने वाला करतब दिखा रहे हैं.

साफ है, एटा, यूपी के रहने वाले बाबा स्वामी रूप किशोर का वीडियो बाबा रामदेव का बताकर शेयर किया जा रहा है.

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