scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीम इंडिया के लिए सुपर संडे... हॉकी में डबल धमाल, क्रिकेट में श्रीलंका-अफगानिस्तान की धुनाई, धीरज बोम्मादेवरा ने भी रचा इतिहास

13 सितंबर 2026 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए यादगार रहा. जूनियर एशिया कप में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने खिताब जीतकर डबल धमाल किया. वहीं महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर 8वीं बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. पुरुष क्रिकेट टीम ने भी अफगानिस्तान को पहले टी20 में 7 विकेट से शिकस्त दी. इसके अलावा धीरज बोम्मादेवरा ने आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया. यानी एक ही दिन भारत ने हॉकी, क्रिकेट और तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन कर सुपर संडे को यादगार बना दिया.

Advertisement
X
टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को रौंदा (Photo: BCCI Women)
टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को रौंदा (Photo: BCCI Women)

13 सितंबर (रविवार) का दिन भारतीय फैन्स के लिए शानदार रहा. एक ही दिन में भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी, क्रिकेट और तीरंदाजी में देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. हॉकी में भारत ने डबल धमाल किया, क्रिकेट में श्रीलंका और अफगानिस्तान को मात दी, जबकि तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की.
 
हॉकी में भारत का डबल धमाल

भारतीय हॉकी के लिए तो गत रविवार बेहद खास रहा. पुरुष और महिला दोनों टीमों ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला और इस डबल जीत ने फैन्स की खुशी दोगुनी कर दी.

भारतीय पुरुष टीम ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराया. इससे पहले वह 2004, 2008, 2015, 2023 और 2024 में भी यह खिताब जीत चुकी है.

वहीं, भारतीय महिला टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर जीत हासिल की. यह भारतीय महिला टीम की जूनियर एशिया कप में लगातार तीसरी खिताबी जीत थी.

सम्बंधित ख़बरें

KL Rahul
राहुल उप-कप्तान, पंत को चांस! ODI सीरीज के लिए होंगे बड़े बदलाव
Mohsin Naqvi
और कितना जलील होगा पाकिस्तान! 'ट्रॉफी चोर' के नारों से गूंजा स्टेडियम
Abhishek and Ishan
ईशान-अभिषेक ने अफगानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली
Abhishek Sharma
अभिषेक ने रचा इतिहास, T20 में ऐसा करने वाले सबसे तेज भारतीय
Devajit Saikia
मोहिसन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं ली? BCCI सचिव ने खोल दिया राज

इससे पहले महिला टीम ने 2023 और 2024 में खिताब अपने नाम किया था. भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को जीत की बधाई दी. 

Advertisement

एशिया कप में श्रीलंका की धुलाई

क्रिकेट के मैदान पर भी टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला. भारतीय महिला टीम ने दुबई में श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल जीत लिया. टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया ने श्रीलंका को 72 रनों से हराया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 183/5 रन बनाए. टीम इंडिया की शुरुआत बेहद मजबूत रही. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़े. स्मृति मंधाना ने 59 और शेफाली वर्मा ने 68 रनों की शानदार पारी खेली. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 14, ऋचा घोष ने 17 और जी. कमालिनी ने 15* रनों की उपयोगी पारियां खेलीं. 

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत हेहद खराब रही. महज 4 रनों के स्कोर पर श्रीलंका को पहला झटका लगा. यहां से कप्तान चमारी अट्टापट्टू और विश्मी गुणारत्ने के बीच 58 रनों की साझेदारी हुई. 

लेकिन दीप्ति शर्मा ने अपने एक ही स्पेल में दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया. इसके बाद श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी ने श्रीलंका की बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी. श्री चरणी ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट झटके. शेफाली वर्मा को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Advertisement

भारतीय बल्लेबाजों ने जहां रन बरसाए, वहीं गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. टीम इंडिया ने मैच में शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और आखिरकार श्रीलंका को शिकस्त देकर जीत हासिल की.

अफगानिस्तान को पहले टी20 में रौंदा

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर (रविवार) को नई दिल्ली में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 156/8 रन बनाए. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 रनों के स्कोर तक अफगानिस्तान के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान की पारी को संभाला और दोनों के बीच 56 गेंदों में 83 रनों की साझेदारी हुई. उमरजई ने 44 गेंदों में 64 और नबी ने 27 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली.

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. वहीं, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट झटके. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार 32 गेंदों में 82 रनों की पारी खेली.

Advertisement

अभिषेक ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 7 छक्के जड़े. ईशान किशन ने भी 33 गेंदों में 42 रन बनाए. वहीं, संजू सैमसन महज 10 रन बनाकर आउट हो गए. अभिषेक को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब मिला.

धीरज बोम्मादेवरा ने रचा इतिहास

भारतीय तीरंदाजी के लिए 13 सितंबर (रविवार) का दिन ऐतिहासिक रहा. रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा ने मेक्सिको के साल्टिलो में खेले गए आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया. 25 साल के धीरज ने जापान के नाकानिशी जुन्या को बेहद रोमांचक मुकाबले में शूट-ऑफ के जरिए 6-5 से मात दी.

इस जीत के साथ धीरज वर्ल्ड कप फाइनल में व्यक्तिगत रिकर्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए. वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में व्यक्तिगत खिताब जीतने वाले भारत के सिर्फ दूसरे तीरंदाज हैं. उनसे पहले डोला बनर्जी ने 2007 में महिलाओं का रिकर्व खिताब जीता था.

गोल्ड मेडल मैच में धीरज और नाकानिशी के बीच शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला.पहला सेट 28-28 से बराबर रहा. दूसरे सेट में जापानी तीरंदाज ने 29-28 से बाजी मारकर बढ़त बनाई.

धीरज ने तीसरे सेट में शानदार वापसी की और 29-28 से इसे अपने नाम किया.हालांकि, नाकानिशी ने चौथे सेट में 30-28 से जीत हासिल कर फिर बढ़त बना ली.

Advertisement

अब धीरज के सामने मुकाबला बचाने की चुनौती थी. पांचवें और निर्णायक सेट में भारतीय तीरंदाज ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और 28-27 से सेट जीत लिया. स्कोर 5-5 होने के बाद मुकाबला शूट-ऑफ में पहुंच गया.

शूट-ऑफ में दोनों खिलाड़ियों के सामने सिर्फ एक मौका था. धीरज ने दबाव के बावजूद निशाने के बिल्कुल करीब 10 अंक हासिल किए, जबकि नाकानिशी का तीर 9 अंक पर रुका.

बस यही एक अंक धीरज को इतिहास रचने के लिए काफी था. 10-9 की जीत के साथ उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी के लिए नया इतिहास भी लिख दिया.

धीरज इससे पहले 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी हिस्सा ले चुके थे, लेकिन दोनों बार उन्हें पदक नहीं मिल सका था. इस बार उन्होंने उस कमी को शानदार अंदाज में पूरा किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    London Ganga Aarti: लंदन में पहली बार गंगा आरती, थेम्स नदी के किनारे दिखी वाराणसी के घाटों जैसी झलक |
    जब पहली बार चांद पर पहुंची मानव निर्मित कोई चीज |
    फर्जी छात्र, फर्जी हाजिरी... पंजाब में करोड़ों का घोटाला! बच्चे गांव छोड़ गए, बटती रही स्कॉलरशिप |
    गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ढोल-नगाड़ों पर झूमकर किया बप्पा का स्वागत |
    'बारिश आ गई, कपड़े उतार लो', सास की बात सुन भड़की बहू, जमीन पर पटका और घोंट दिया गला |
    Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI ने दर्ज की FIR, अब खुलेगा मौत का राज? |
    प्रेमिका से मिलने पहुंचा शादीशुदा प्रेमी, परिजनों ने उल्टा लटकाकर पीटा... 5 लाख रुपये भी ऐंठे |
    विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, फर्जी ई-वीजा रैकेट चलाने वाला दंपति गिरफ्तार |
    कैंसर के खिलाफ जंग में AI बना नई ताकत, AIIMS का ‘आई ऑन्कोलॉजी’ मॉडल BRICS पेपर में शामिल |
    हूती से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? इस सीनेटर ने मुनीर को दी वार्निंग
    Advertisement