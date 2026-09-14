scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जब पहली बार चांद पर पहुंची मानव निर्मित कोई चीज

आज के दिन ही रूस का एक रॉकेट चंद्रमा की सतह तक पहुंच पाया था. इस तरह पहली बार कोई मानव निर्मित चीज चंद्रमा की सतह तक पहुंची थी.

Advertisement
X
आज के दिन ही पहली बार चांद पर कोई मानव निर्मित चीज पहुंची थी. (Photo - Pexels)
आज के दिन ही पहली बार चांद पर कोई मानव निर्मित चीज पहुंची थी. (Photo - Pexels)

14 सितंबर 1959 को सोवियत संघ का एक रॉकेट चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस तरह यह पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई. इस घटना ने अंतरिक्ष दौड़ में सोवियत संघ को बढ़त दिलाने में मदद की. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित करने के लिए और भी अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया.

1957 में, सोवियत संघ ने पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश बन गया था. ऐसा करके रूस ने अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया. स्पुतनिक नामक के इस उपग्रह ने कई अमेरिकियों को भयभीत कर दिया. क्योंकि उनका मानना ​​था कि सोवियत संघ जल्द ही अंतरिक्ष से दागे जाने वाले हथियारों का एक नया जखीरा विकसित कर लेगा.

अमेरिकी अधिकारी विशेष रूप से चिंतित थे. क्योंकि स्पुतनिक की सफलता रूस में कम्युनिस्ट शासन में तकनीकी और वैज्ञानिक श्रेष्ठता साबित करती थी. यह अमेरिकी दावों पर एक करारा प्रहार थी. साथ ही सोवियत संघ के लिए प्रचार की एक जबरदस्त जीत थी. इसने उन्हें तकनीकी सहायता और सहयोग के वादों के साथ कम विकसित देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में आकर्षित करने में बढ़त प्रदान की.

सम्बंधित ख़बरें

Israel Palestine peace agreement 1993
जब फिलिस्तीन और इजरायल में समझौता हुआ, कट्टर दुश्मनों ने मिलाया था हाथ
Mae Jemison space mission
जब पहली अश्वेत महिला अंतरिक्ष में पहुंची, इनका नाम मे जेमिसन था
World Trade Center attack
जब अमेरिका पर हुआ आतंकी हमला, उड़ा दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड टावर्स
first drunk driving arrest in history
जब पहली बार नशे में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई
United States name history
जब अमेरिका 'यूनाइटेड कॉलोनीज' से USA बना, ऐसे हुआ था नाम का अहम फैसला

यह भी पढ़ें: जब पहली अश्वेत महिला अंतरिक्ष में पहुंची, इनका नाम मे जेमिसन था

Advertisement

14 सितंबर 1959 में सोवियत संघ ने यह घोषणा करके अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया कि सोवियत संघ का झंडा ले जा रहा एक रॉकेट चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. वाशिंगटन में, इस उपलब्धि को हासिल करने वाले सोवियत वैज्ञानिकों को मौन बधाई भेजी गई. हालांकि, उसी समय, अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि चंद्रमा पर रूसी झंडा भेजने से सोवियत संघ को उस खगोलीय पिंड पर कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं मिल जाता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ढोल-नगाड़ों पर झूमकर किया बप्पा का स्वागत |
    'बारिश आ गई, कपड़े उतार लो', सास की बात सुन भड़की बहू, जमीन पर पटका और घोंट दिया गला |
    Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI ने दर्ज की FIR, अब खुलेगा मौत का राज? |
    प्रेमिका से मिलने पहुंचा शादीशुदा प्रेमी, परिजनों ने उल्टा लटकाकर पीटा... 5 लाख रुपये भी ऐंठे |
    विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, फर्जी ई-वीजा रैकेट चलाने वाला दंपति गिरफ्तार |
    कैंसर के खिलाफ जंग में AI बना नई ताकत, AIIMS का ‘आई ऑन्कोलॉजी’ मॉडल BRICS पेपर में शामिल |
    हूती से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? इस सीनेटर ने मुनीर को दी वार्निंग |
    ISRO से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तक, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 66वां AMI सम्मेलन बना रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र |
    राजस्थान में BJP का दबदबा, निकाय चुनाव में 163 सीटों पर जीत |
    Chawal Atta Paratha Recipe: गेहूं नहीं, चावल के आटे से बनाएं कुरकुरा पराठा, आलू की सब्जी के साथ लगेगा टेस्टी
    Advertisement