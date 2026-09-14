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प्रेमिका से मिलने पहुंचा शादीशुदा प्रेमी, परिजनों ने उल्टा लटकाकर पीटा... 5 लाख रुपये भी ऐंठे

सहारनपुर के कासिमपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे शादीशुदा युवक शहजाद उर्फ इलियास के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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मामले में पुलिस ने शुरू की जांच. (photo: Screengrabs)
मामले में पुलिस ने शुरू की जांच. (photo: Screengrabs)

सहारनपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे शादीशुदा युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. थाना मिर्जापुर क्षेत्र के कासिमपुर गांव में युवक को युवती के परिजनों द्वारा पकड़ने का आरोप है. आरोप है कि युवक को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया और उसके साथ मारपीट की गई. इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में एक युवक रस्सी के सहारे उल्टा लटका दिखाई दे रहा है और आसपास कुछ लोग नजर आ रहे हैं. हालांकि वीडियो कब और कहां की है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

पीटने के बाद 5 लाख रुपये लेने की भी बात आई सामने
बताया जा रहा है कि युवक कासिमपुर गांव का रहने वाला है और एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवक शादीशुदा है और बुधवार रात युवती से मिलने के लिए गांव पहुंचा था. इसी दौरान युवती के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई. आरोप है कि परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. उधर, युवक के रातभर घर नहीं पहुंचने पर उसके परिजन भी उसकी तलाश में जुट गए. बाद में उन्हें युवक के कासिमपुर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे वहां पहुंचे.

मामले में युवक को छोड़ने के बदले करीब 5 लाख रुपए के कथित लेनदेन की चर्चा भी सामने आ रही है. चर्चा है कि 3 लाख रुपए युवती के परिजनों और 2 लाख रुपए बिचौलियों के माध्यम से लिए जाने की बात कही जा रही है. हालांकि रकम वास्तव में दी गई या नहीं और इस कथित लेनदेन में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की. इन आरोपों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा है.

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इलाके में चर्चा का विषय बना मामला
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर युवक से पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है. मिर्जापुर थाना पुलिस के अनुसार अभी तक मामले में कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और सामने आई जानकारी के आधार पर जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि युवक को किसने रस्सी से बांधा, उसके साथ मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे और 5 लाख रुपए के कथित लेनदेन की चर्चा में कितनी सच्चाई है. 

सीओ बेहट, प्रिया यादव ने बताया कि थाना मिर्जापुर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कथित तौर पर एक युवक को बांधकर उसे मारपीट करने और उससे पैसे वसूलने के आरोप लगाए गए हैं. जानकारी करने पर पता चला कि अभियुक्त का नाम शहजाद उर्फ इलियास है जोगी मिर्जापुर का ही निवासी है. शहजाद पहले से ही शादीशुदा है, वह अपनी गर्लफ्रेंड गुलफशा से मिलने के लिए उसके घर गया हुआ था, उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया.  फिर उससे पैसे भी लिए गए. मामले में जांच की जा रही है. हालांकि अभी तहरीर नहीं दी गई है. 

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