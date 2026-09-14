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'बारिश आ गई, कपड़े उतार लो', सास की बात सुन भड़की बहू, जमीन पर पटका और घोंट दिया गला

बारिश आने पर सास ने बहू से कहा कि कपड़े उतार कर अंदर रख दो, तो बहू आग बबूला हो गई. गुस्से में बहू ने सास को जमीन पर पटका और गला दबाया, जिससे 65 साल की सास (ओमवती ) की मौत हो गई. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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बिजनौर में बुजुर्ग सास की हत्या से सनसनी (Photo: itg)
बिजनौर में बुजुर्ग सास की हत्या से सनसनी (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सास-बहू के बीच घरेलू विवाद का मामला इतना बढ़ गया कि 65 वर्षीय सास की जान चली गई. घटना धामपुर थाना क्षेत्र के करनावाला गांव की है. पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त घर में सास और बहू ही मौजूद थीं. बेटा मजदूरी के लिए घर से बाहर गया हुआ था, जबकि बच्चे भी घर पर नहीं थे. इसी दौरान घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में बहू पर सास के साथ मारपीट करने, जमीन पर पटकने और गला दबाने का आरोप सामने आया है.

घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर मोर्चरी भेज दिया है. वहीं, बहू प्रीति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बिजनौर पुलिस के अनुसार, करनावाला गांव निवासी कमल पुत्र महावीर की शादी वर्ष 2015 में प्रीति पुत्री जयराम सिंह, निवासी हरबंशपुर थाना अफजलगढ़, से हुई थी. कमल का कोई भाई नहीं है. परिवार में उसकी मां ओमवती और पत्नी प्रीति घर पर थीं.

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13 सितंबर की शाम कमल मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था. घर में उस समय करीब 65 वर्षीय ओमवती और उनकी करीब 34 वर्षीय बहू प्रीति मौजूद थीं. बच्चे भी घर से बाहर थे. पुलिस के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे किसी घरेलू बात को लेकर सास और बहू के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

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कहासुनी से बढ़ी बात, मारपीट तक पहुंचा विवाद 

प्रारंभिक पुलिस जांच में आरोप है कि विवाद के दौरान प्रीति गुस्से में अपनी सास ओमवती के साथ मारपीट करने लगीं. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान ओमवती को जमीन पर पटक दिया गया और उनका गला दबाया गया. इसके बाद ओमवती की मौत हो गई.

हालांकि, मौत की वास्तविक वजह की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस ने मामले में फोरेंसिक और फील्ड यूनिट टीम को भी सूचना दी है, ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें.

बेटे के घर लौटने से पहले ही हो गया बड़ा हादसा 

घटना के समय कमल घर से बाहर मजदूरी करने गया था. बताया जा रहा है कि जब वह घर पर मौजूद नहीं था, तभी उसकी मां और पत्नी के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते घरेलू कहासुनी ने गंभीर रूप ले लिया और ओमवती की मौत हो गई.

घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की असली वजह

पुलिस ने ओमवती के शव का पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी कि महिला की मौत किस वजह से हुई और शरीर पर चोटों की क्या स्थिति थी.

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पुलिस ने प्रीति को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल गांव में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई गई है. घटना ने एक बार फिर घरेलू विवाद के खतरनाक रूप लेने और परिवार के भीतर बढ़ते तनाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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