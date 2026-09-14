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Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI ने दर्ज की FIR, अब खुलेगा मौत का राज?

दिशा सालियान केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उनके पिता सतीश सालियान ने CBI के सामने चार घंटे से ज्यादा समय तक बयान दर्ज कराया.

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दिशा सालियान मामले में केस दर्ज (Photo: ITGD)
दिशा सालियान मामले में केस दर्ज (Photo: ITGD)

दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. करीब छह साल पुराने इस केस में अब CBI ने FIR दर्ज कर ली है. बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच अपने हाथ में ली है. ताजा जानकारी के मुताबिक, दिशा के पिता सतीश सालियान ने भी CBI अधिकारियों के सामने चार घंटे से ज्यादा समय तक अपना बयान दर्ज कराया. वह अपने वकील नीलेश ओझा के साथ अधिकारियों के सामने पहुंचे थे.

पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप

सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उनकी हत्या कर दी गई. उन्होंने मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों और पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, ये सभी आरोप फिलहाल जांच का हिस्सा हैं और इनकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को CBI को मामले की जांच करने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने मुंबई क्षेत्र के CBI जॉइंट डायरेक्टर को एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने साफ किया था कि जांच में पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी भी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाए.

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2020 में हुई थी दिशा की मौत

दिशा सालियान सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने कुछ समय के लिए दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था. 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक हाईराइज बिल्डिंग से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी. उस समय मुंबई पुलिस ने इसे पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया था और बाद की जांच में आत्महत्या की बात सामने आई थी. पुलिस ने किसी साजिश या फाउल प्ले का सबूत नहीं मिलने की बात कही थी.

आदित्य ठाकरे ने आरोपों को बताया था बेबुनियाद

इस मामले में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे का नाम भी सतीश सालियान की याचिका में आया था. आदित्य ठाकरे ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा था कि उनका दिशा की मौत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने इसे उन्हें बदनाम करने की कोशिश बताया था.

अब CBI की FIR और जांच के बाद करीब छह साल पुराने इस मामले में कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे. जांच में दिशा की मौत से जुड़ी परिस्थितियों, उस रात की घटनाओं और अब तक सामने आए दावों की पड़ताल की जाएगी. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि CBI की जांच इस मामले में आगे क्या नया सामने लाती है.

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