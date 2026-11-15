'जंगलों से नक्सली खत्म, लेकिन संगठनों में सक्रिय हैं दिमागी नक्सल', छत्तीसगढ़ में बोले नितिन नवीन

छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कराने का दावा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनकी सरकार को बधाई दी है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों के खत्म होने के बावजूद विभिन्न संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले 'दिमागी नक्सली' अब भी सक्रिय हैं. उन्होंने लोगों से ऐसे तत्वों के प्रति सतर्क रहने की अपील की. नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी.

और पढ़ें

नितिन नवीन रविवार को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे. यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था.

बीजेपी अध्यक्ष को कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका विमान लैंड नहीं कर सका. इसके बाद उनका दौरा रद्द कर दिया गया और उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया.

'तीन तरह के लोगों से सतर्क रहने की जरूरत'

नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर काम किया. उन्होंने दावा किया कि बस्तर के जिन इलाकों में पहले लोगों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, वे अब खेल के मैदानों में बदल रहे हैं. वहां बच्चों को खेल और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

Advertisement

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हथियारबंद नक्सली भले ही जंगलों से खत्म हो गए हों, लेकिन कुछ 'दिमागी नक्सली' अब भी विभिन्न संगठनों में नेतृत्व की भूमिका में सक्रिय हैं. उन्होंने तीन तरह के लोगों से सावधान रहने की बात कही. इनमें पहला वर्ग उन लोगों का बताया, जो शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं और बच्चों को क्रांति की बातें करने के लिए उकसाते हैं.

दूसरा वर्ग उन लोगों का बताया, जो संविधान का नाम लेकर लोगों को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काते हैं. तीसरे वर्ग में उन्होंने उन संगठनों से जुड़े लोगों को रखा, जो कथित 'दिमागी नक्सलियों' को बढ़ावा देते हैं. नितिन नवीन ने कहा, 'इन तीनों से सतर्क रहने की जरूरत है. आने वाले दिनों में सरकार अपने काम और जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी.'

कांग्रेस पर आदिवासियों के शोषण का आरोप

नितिन नवीन ने विपक्षी कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समुदाय को हाशिये पर रखा और राजनीतिक फायदे के लिए उनके वोटों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी. बीजेपी केवल आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए काम नहीं करती, बल्कि उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपती है.

Advertisement

बीजेपी अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता विष्णु देव साय को राज्य की कमान सौंपी थी. इसी तरह ओडिशा में मोहन चरण माझी को मुख्यमंत्री बनाया गया.

'कांग्रेस सरकार में गरीबों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला'

नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2021 में जब वह बीजेपी के सह-प्रभारी के तौर पर राज्य आए थे, तब उन्होंने देखा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ नहीं मिल रहा था और भ्रष्टाचार व्याप्त था.

उन्होंने दावा किया कि विष्णु देव साय सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने काफी प्रगति की है. राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास उपलब्ध कराने की पहल को आगे बढ़ाया है और इस योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है. नितिन नवीन ने कहा कि कई नेता केवल 'छत्तीसगढ़ महतारी' की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वास्तव में उनके सम्मान के लिए काम किया है. उन्होंने महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की.

बस्तर में इस बार की दिवाली का किया जिक्र

Advertisement

बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल बस्तर में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दिवाली का प्रकाश बस्तर के हर घर तक पहुंचेगा और क्षेत्र में विकास तथा समृद्धि का नया दौर आएगा. उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी.

विकास के लिए तीन संकल्प लेने की अपील

नितिन नवीन ने भविष्य के लिए तीन संकल्पों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पहला संकल्प यह होना चाहिए कि राशन, आवास, आयुष्मान कार्ड और वन अधिकार पट्टे जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे. इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर काम करना होगा.

दूसरे संकल्प के तहत उन्होंने हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने, प्रत्येक युवा को खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध कराने और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया.

तीसरे संकल्प के बारे में उन्होंने कहा कि बंदूक की जगह संवाद और डर की जगह विश्वास स्थापित करना होगा. साथ ही विकास के दौरान सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा.



---- समाप्त ----