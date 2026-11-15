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पिथौरागढ़ में CM के जाते ही हंगामा करना पड़ा भारी, कांग्रेस विधायक हरीश धामी समेत 6 पर केस दर्ज

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के मंच पर कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी के नेतृत्व में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने छह लोगों को नामजद कर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

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हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए थे. (Photo: X/BJP)
हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए थे. (Photo: X/BJP)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी मेले के मंच पर शनिवार को हुए हंगामे के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है. पुलिस ने इस मामले में धारचूला विधायक और मेला समिति के अध्यक्ष हरीश सिंह धामी समेत छह लोगों को नामजद किया है. अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. 

पुलिस के मुताबिक, 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मेले का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करने के बाद धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी और उनके समर्थकों ने नारेबाजी की. उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. दरअसल, हरीश सिंह धामी माइक बंद किए जाने से नाराज हो गए थे. इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ की, माइक फेंका और फिर मंच से नीचे उतरकर साउंड ऑपरेटर की ओर कुर्सी फेंकी. साथ ही, कांग्रेस विधायक पर लोगों के साथ धक्का मुक्की करने और सरकारी काम में बाधा डालने के भी आरोप लगाए गए हैं. 

इस मामले में पुलिस ने राम सिंह रोकया, सौरभ मर्तोलिया, नृप सिंह, मनोहर टोलिया और विक्रम दानू समेत अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. 

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यह भी पढ़ें: माइक फेंका, चलाई कुर्सियां और सीएम को दी चुनौती... उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा

मुख्यमंत्री को दी चुनौती

हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री को धारचूला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी. 

हरीश धामी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें आदेश देती है, तो वह किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि वह जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा सकते हैं. उत्तराखंड बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस विधायक के व्यवहार की आलोचना की है. उन्होंने विधायक के व्यवहार पर सवाल भी उठाए हैं. 

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