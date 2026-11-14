अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर थी. इस मुकाबले से पहले चर्चा आर्यवीर सहवाग (वीरेंद्र सहवाग के बेटे) और अन्वय द्रविड़ (राहुल द्रव‍िड़ के बेटे) जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के बेटों की थी. आर्यवीर ने बल्ले से अच्छी पारी भी खेली, जबकि अन्वय द्रविड़ भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे, उनके बल्ले से भी रन आए पर उतने नहीं. लेकिन जब भारत की टीम मुश्किल में फंसी, तब दो ऐसे खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली, जिनसे शायद ही किसी ने इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की होगी. ये खिलाड़ी थे मनल चौहान और मोहित उल्वा.

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भारत ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया. 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 42वें ओवर में 252 रन पर आठ विकेट गंवा चुकी थी. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दबाव बना दिया था और पिछले साल के फाइनल की तरह एक बार फिर खिताब बचाने की उम्मीदें मजबूत हो गई थीं. लेकिन नंबर-7 पर उतरे मनल और नंबर-10 के बल्लेबाज मोहित ने मैच का रुख बदल दिया.

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मनल और मोहित ने पाकिस्तान से छीन लिया मैच

भारत को आखिरी 51 गेंदों में 86 रन चाहिए थे और उसके सिर्फ दो विकेट बाकी थे. ऐसे में मनल और मोहित ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5.5 ओवर में 57 रन जोड़ दिए. दोनों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी. गेंदबाजों ने स्लॉट में गेंदें डालीं, जिसका दोनों ने पूरा फायदा उठाया.

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मनल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए. जब वह 48वें ओवर में आउट हुए, तब भारत को 16 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे और एक ही विकेट बाकी था. इसके बाद मोहित को 11वें नंबर के बल्लेबाज सी वेंकट का साथ मिला. वेंकट ने अपने पहले ही मैच में आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाकर अहम योगदान दिया.

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आखिरी ओवर में भारत को आठ रन चाहिए थे. अहमद हुसैन ने शुरुआती पांच गेंदों पर वाइड समेत पांच रन दिए. आखिरी गेंद पर भारत को तीन रन की जरूरत थी. मोहित ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी. उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए.

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आर्यवीर ने चोट के बावजूद खेली अहम पारी

इससे पहले आर्यवीर सहवाग ने चोट के बावजूद 61 गेंदों पर 58 रन बनाए. आर्यवीर ने लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. लक्ष्य ने 101 गेंदों पर 80 रन बनाए. उनकी पारी की स्ट्राइक रेट 79.20 रही. आर्यवीर 18वें ओवर में नियाक शफीक की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हुए. वहीं, लक्ष्य 37वें ओवर में हसनैन अब्बास डार के शानदार उछलते हुए कैच का शिकार बने. अगली ही गेंद पर अन्वय द्रविड़ रन आउट हो गए. वह बिना रन के लिए क्रीज से बाहर निकल गए थे और गेंद सीधे विकेट पर जा लगी.

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इसके बाद भारत ने सिर्फ 80 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए. तेज गेंदबाज रिजवानुल्लाह ने बीच के ओवरों में तीन विकेट लेकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. हालांकि, मनल और मोहित ने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी.

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पाकिस्तान ने खड़ा किया था 337 रन का बड़ा स्कोर

इससे पहले पाकिस्तान ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन बनाए थे. उस्मान खान ने 107 रन की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों पर 80 रन बनाए. कप्तान फरहान यूसुफ ने 60 गेंदों पर 63 रन का योगदान दिया.

उस्मान और हयाम खान ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. हयाम 21 रन बनाकर काव्या पटेल का शिकार बने. इसके बाद उस्मान और कादिर ने दूसरे विकेट के लिए 113 गेंदों पर 135 रन की साझेदारी की. कादिर ने अपनी पारी में आठ छक्के और तीन चौके लगाए. उन्होंने इसी स्तर पर अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया. उनकी पारी का अंत 27वें ओवर में हुआ, जब अर्जुन राजपूत की गेंद पर वह कवर में कैच दे बैठे.

उस्मान ने 106 गेंदों में शतक पूरा किया. फरहान यूसुफ के साथ उन्होंने 57 गेंदों पर 43 रन की साझेदारी की. उस्मान 37वें ओवर में काव्या पटेल की गेंद पर मिड ऑफ में कैच आउट हुए. फरहान 45वें ओवर में सी वेंकट की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे.

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एक समय पाकिस्तान 30 ओवर में दो विकेट पर 204 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था. टीम ने पावरप्ले में ही एक विकेट पर 93 रन बना लिए थे. लेकिन आखिरी 10 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. पाकिस्तान ने इस दौरान छह विकेट गंवाकर सिर्फ 63 रन बनाए. काव्या पटेल ने 68 रन देकर चार विकेट लिए, जबकि सी वेंकट ने 40 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. वेंकट ने महंगे शुरुआती स्पेल के बाद 45वें ओवर में दो विकेट लेकर वापसी की. भारतीय गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में स्लोअर गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया. पिच भी आखिरी ओवरों में गेंदबाजों की मदद करने लगी थी.

इस मुकाबले में भारतीय फील्डिंग भी कमजोर रही. टीम ने कम से कम तीन कैच छोड़े और रन आउट का एक मौका भी गंवाया. इसके बावजूद गेंदबाजों ने आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका. आखिर में मनल, मोहित और वेंकट की बल्लेबाजी ने भारत को खिताब दिला दिया.

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