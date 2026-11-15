दुबई में बनेगा सोने का रास्ता! 24 कैरेट गोल्ड से तैयार होगा वॉकवे

दुबई अपनी एक और अनोखी योजना से दुनिया का ध्यान खींचने की तैयारी में है. शहर के दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 24 कैरेट सोने का एक खास वॉकवे बनाया जा रहा है, जिसे दुनिया का पहला और सबसे लंबा गोल्ड वॉकवे बताया जा रहा है. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के सीनियर डायरेक्टर रशीद अल हमूदी के मुताबिक, इसे 2026 के अंत से पहले खोलने की योजना है.

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कहां बनेगा सोने का वॉकवे?

गल्फ टुडे की रिपोर्ट यह वॉकवे डीरा स्थित दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में होगा. यह इलाका दुबई के गोल्ड और ज्वेलरी कारोबार का बड़ा केंद्र है. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट को जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यहां गोल्ड, ज्वेलरी, बुलियन, होलसेल ट्रेड और निवेश से जुड़ी गतिविधियों को एक ही डेस्टिनेशन पर लाया गया है. इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं.

कब खुलेगा?

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी के मुताबिक, गोल्ड वॉकवे को घोषणा के समय से करीब दो महीने के भीतर खोलने की योजना थी. यानी इसे 2026 के अंत तक जनता के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, अभी उद्घाटन की सटीक तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है.

क्या सच में पूरा रास्ता सोने का होगा?

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रिपोर्ट्स में इसे 24 कैरेट गोल्ड से बना वॉकवे बताया गया है. लेकिन यहां एक अहम बात है. अभी तक दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट ने इसकी सटीक लंबाई, इस्तेमाल होने वाले सोने की मात्रा, निर्माण की तकनीक और कुल लागत सार्वजनिक नहीं की है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि पूरा रास्ता ठोस सोने से बना होगा.

क्यों बनाया जा रहा है?

इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ लोगों को सोने के रास्ते पर चलने का अनुभव देना नहीं है. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट इसे पर्यटन को बढ़ावा देने और दुबई को दुनिया के प्रमुख गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर और मजबूत करने की योजना का हिस्सा बता रहा है.

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, 2026 की शुरुआत से वहां नए होलसेल गोल्ड ट्रेडिंग ऑफिस की संख्या में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गोल्ड, ज्वेलरी, कीमती पत्थरों और लग्जरी वॉच से जुड़ी नई दुकानों में 15 फीसदी इजाफा हुआ है.

पहले भी सामने आया था 'गोल्ड स्ट्रीट' का प्लान

यह विचार अचानक सामने नहीं आया है. जनवरी 2026 में दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट की लॉन्चिंग के समय दुबई मीडिया ऑफिस ने यहां दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनाने की योजना बताई थी. इसे पर्यटकों के लिए खास आकर्षण के तौर पर विकसित करने की बात कही गई थी. उस समय कहा गया था कि प्रोजेक्ट की बाकी जानकारी चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी.

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इसी मौके पर सोने की ज्वेलरी ने भी बनाया रिकॉर्ड

गोल्ड वॉकवे की घोषणा ऐसे समय हुई जब दुबई में भारतीय डिजाइन की ज्वेलरी ने भी रिकॉर्ड बनाया. जॉयअलुक्कास ज्वेलरी की पारंपरिक झुमका डिजाइन वाली एक जोड़ी ने सबसे भारी और सबसे बड़ी गोल्ड इयररिंग्स की जोड़ी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. रिपोर्ट के मुताबिक, इन 22 कैरेट सोने की बालियों का कुल वजन 16.514 किलोग्राम है. इन्हें बेचने के बजाय दुबई में स्थायी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.

यानी दुबई में जल्द ही ऐसा आकर्षण देखने को मिल सकता है, जहां लोग सिर्फ सोना खरीदने नहीं, बल्कि सोने से बने रास्ते पर चलने का अनुभव लेने भी पहुंचेंगे.

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