Good News For Economy: तेल संग AI करेगा कमाल, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खुशखबरी, भारत को फायदा

मिडिल ईस्ट युद्ध हो या तेल-गैस की सप्लाई का संकट, ग्लोबल इकोनॉमी पर लंबे समय से बुरा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब स्थिति सुधरती दिख रही है और Global Economy को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. गोल्डमैन सैश रिसर्च के अनुसार अगले साल 2027 में दुनिया की 2.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2026 में अनुमानित 2.7% बढ़ोतरी से थोड़ी ज्यादा है. इकोनॉमी की इस रफ्तार को कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हैं.

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US से UK तक देगें सपोर्ट

Goldman Sachs रिसर्च ने अपने लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में ये अनुमान जाहिर किया है. इसमें कहा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी अगले साल भी लगातार ग्रोथ बनाए रखेगी और खासतौर पर USA, जापान और यूनाइटेड किंगडम के आम अनुमानों से बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद है. हालांकि, इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेतावनी भी दी है कि उसके आउटलुक के लिए रिस्क अभी भी हैं, खासकर ईरान से जुड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन, बढ़ते व्यापार घाटे और AI इन्वेस्टमेंट के अगले फेज पर अनिश्चितता के चलते.

गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट और हेड, जैन हेट्जियस ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में 2027 में एक और साल अच्छी लेकिन मामूली ग्रोथ देखने को मिल सकती है, हालांकि 2026 में इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने वाले कई फैक्टर बदल जाएंगे।

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तेल सप्लाई हो जाएगी नॉर्मल!

गोल्डमैन ने अपने आउटलुक में कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर सबसे बड़ा असर डालेंगी. एनर्जी सप्लाई में झटके और तेल की बढ़ी कीमतों ने 2026 में आर्थिक गतिविधियों पर असर डाला, लेकिन 2027 में ये तस्वीर बदल सकती है. गोल्डमैन सैश को उम्मीद है कि अगले साल दबाव कम होगा, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगी.

बैंक के कमोडिटी स्ट्रेटजिस्ट का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2027 के आखिर तक घटकर $78 प्रति बैरल हो जाएंगी, जिसे मिडिल ईस्ट से सप्लाई में धीरे-धीरे सुधार और बदलाव से मदद मिलेगी. ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की कीमतों में भी नरमी आने की उम्मीद है.

2027 में AI दिखाएगा कमाल

ग्लोबल इकोनॉमी पर दूसरा बड़ा असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का देखने को मिलेगा. जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और बड़ा ड्राइवर बना रह सकता है. गोल्डमैन सैश का अनुमान है कि ग्लोबल नॉमिनल AI इन्वेस्टमेंट 2027 में बढ़कर $1.8 ट्रिलियन हो जाएगा, जबकि 2026 में यह $1.1 ट्रिलियन था. इन्वेस्टमेंट में यह उछाल 2027 के पहले छह महीनों में होने की उम्मीद है, जिसमें AI से जुड़ा खर्च इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता रहेगा. यही नहीं सिर्फ AI इन्वेस्टमेंट अगले साल ग्लोबल GDP ग्रोथ में 0.4% का योगदान दे सकता है.

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क्रूड सस्ता होने से भारत पर असर

हालांकि, गोल्डमैन सैश के अपने आउटलुक में भारत के लिए अलग से GDP ग्रोथ का अनुमान शेयर नहीं किया है, लेकिन ग्लोबल एनर्जी प्राइस कम होने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अहम असर दिखेगा. बता दें कि भारत अपनी घरेलू एनर्जी जरूरतों के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें क्रैश होने से देश का तेल इम्पोर्ट बिल कम करने, करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव कम करने और घरेलू महंगाई पर कुछ राहत मिल सकती है.

यही नहीं भारत में क्रूड ऑयल की कम कीमतों से बिजनेस के लिए इनपुट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो सकती है, जिससे खपत को सपोर्ट मिलेगा और कॉर्पोरेट मार्जिन में सुधार होगा. हालांकि, ग्लोबल क्रूड प्राइस के साथ ही इंडियन करेंसी में उतार-चढ़ाव समेत अन्य कारकों का असर भी देखने को मिलेगा. बहरहाल, इन्वेस्टमेंट बैंक को उम्मीद है कि 2027 के आखिर तक ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल पर आता है, तो भारत जैसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर के लिए मददगार साबित होगा.

US, चीन और जापान के लिए क्या अनुमान?

बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए गोल्डमैन सैश के अनुमानों पर नजर डालें, तो आउटलुक रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि US, जापान और UK बेहतर प्रदर्शन करेंगे. US का आर्थिक आउटलुक मजबूत है, जिसे इन्वेस्टमेंट खर्च से सपोर्ट मिला है. चीन की इकॉनमी 2027 में 4.5% बढ़ने का अनुमान है, जो आम अनुमान 4.4% से थोड़ा ज्यादा है.

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बैंक ने कहा कि China Export मजबूत बना रहेगा, जिससे देश का ट्रेड सरप्लस और बढ़ सकता है. हालांकि, प्रॉपर्टी सेक्टर पर लगातार दबाव और कंज्यूमर खर्च में कमी से घरेलू डिमांड कमजोर बनी रह सकती है.

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