जंगल, पहाड़ और कुदरती तालाब... छठ पूजा पर लगेगा शहर से दूर आ गए, दिल्ली के काया माया पार्क की कहानी

दिल्ली का नाम आते ही अक्सर ऊंची इमारतें, सड़कें, गाड़ियों का शोर और भीड़भाड़ वाली जिंदगी याद आती है. लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है, जहां छठ पूजा के लिए पहुंचने पर आपको शहर के बीच होने का एहसास कुछ देर के लिए भूल सकता है. चारों तरफ हरियाली, एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ पार्क और बीच में प्राकृतिक तालाब. इसी तालाब के किनारे छठ पूजा के लिए घाट तैयार किया गया है. जगह है दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में स्थित DDA का काया माया पार्क.

और पढ़ें

छठ महापर्व के मौके पर यहां भव्य आयोजन की तैयारी की गई है. हजारों की संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. व्रती इसी प्राकृतिक तालाब के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे. तुगलकाबाद का यह छठ घाट बाकी जगहों से थोड़ा अलग है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका प्राकृतिक माहौल. यहां छठ पूजा के लिए किसी आर्टिफिशियल तालाब का सहारा नहीं लिया गया है, बल्कि पार्क में मौजूद कुदरती तालाब के किनारे घाट तैयार किया गया है.

तालाब के एक तरफ जंगल जैसा हराभरा इलाका है तो दूसरी तरफ पार्क है. आसपास पहाड़ियां भी हैं. यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रकृति के बीच छठ पूजा करने का मौका मिलता है. छठ पूजा को प्रकृति से जुड़ा पर्व माना जाता है. इस पूजा में सूर्य और जल की विशेष भूमिका होती है. व्रती पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं. ऐसे में कुदरती तालाब और उसके आसपास का माहौल इस घाट को खास बनाता है.

Advertisement

कई सालों से यहां हो रहा छठ पूजा का आयोजन

काया माया पार्क में बीते कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है. इस बार भी आयोजन को लेकर तैयारियां की गई हैं. घाट को सजाया गया है और छठी मैया की पूजा के लिए बेदियां तैयार की गई हैं.

घाट पर सजावट से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक के इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोजन से जुड़े लोगों के मुताबिक, हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा करने पहुंचते हैं. इस बार भी हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2026: छठ पूजा का संध्या अर्घ्य आज, जानें दिल्ली, पटना, लखनऊ समेत अन्य शहरों में अर्घ्य देने का सही समय

घाट पर मौजूद श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें यहां प्रकृति के बीच पूजा करना अच्छा लगता है. उनके मुताबिक, आसपास हरियाली और प्राकृतिक तालाब होने से छठ पूजा का माहौल अलग ही महसूस होता है. श्रद्धालुओं का कहना है कि इस आयोजन में सरकारी स्तर पर भी मदद मिली है.

दिल्ली में पिछले कई दिनों से प्रदूषण है. ऐसे में छठ पूजा के मौके पर मौसम साफ दिखा. छठ पूजा चार दिनों तक चलने वाला महापर्व है. इसमें व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूजा करते हैं. पर्व के दौरान डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है. इसके बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है.

Advertisement

तुगलकाबाद के काया माया पार्क में बने इस प्राकृतिक घाट पर भी इसी परंपरा के तहत पूजा होगी. यहां हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की तैयारी है. दिल्ली जैसे महानगर में, जहां ज्यादातर लोग रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर के बीच रहते हैं, वहां प्रकृति के बीच बना यह छठ घाट पर्व के लिए एक अलग माहौल देता है. तालाब का पानी, आसपास की हरियाली और पहाड़ियों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने का यह नजारा इस आयोजन की सबसे खास पहचान है.

---- समाप्त ----