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फर्जी IPS ने महिला को लगाया 71 लाख का चूना, ठगी के पैसों से खरीदे महंगे फोन

दिल्ली में फर्जी IPS अधिकारी बनकर एक महिला से 71 लाख रुपये ठग लिए गए. पुलिस ने मामले में भोपाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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फर्जी आईपीएस अफसर बनकर महिला से की गई थी ठगी. (representational image)
फर्जी आईपीएस अफसर बनकर महिला से की गई थी ठगी. (representational image)

एक वीडियो कॉल आया. दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने खुद को मुंबई में तैनात IPS अधिकारी बताया. उसने महिला से कहा कि उसके नाम पर जारी क्रेडिट कार्ड से 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. इसके बाद गिरफ्तारी की धमकी दी. कानूनी कार्रवाई से बचने और वेरिफिकेशन के नाम पर महिला से दो बार में 71 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए. ठगी करने वालों ने पुलिस अधिकारी बनकर उसे इस तरह डराया कि वह उनकी बातों में आ गई.

यह मामला दिल्ली का है. दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने इस डिजिटल अरेस्ट ठगी की जांच करते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए आगे पहुंचाया. इस पैसे से खरीदे गए तीन महंगे मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

6.5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप

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पुलिस के मुताबिक, महिला को इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉल किया गया था. कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है. इसका इस्तेमाल करीब 6.5 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है. इसके बाद उसे गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजने की धमकी दी गई. ठगों ने महिला से कहा कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है. इसी बहाने उसे बताए गए बैंक खातों में पैसे भेजने के लिए मजबूर किया गया. डर के कारण महिला ने दो बार में कुल 71 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

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बैंक खातों की जांच करते हुए भोपाल पहुंची पुलिस

महिला की शिकायत पर 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के स्पेशल सेल थाने में ई-FIR दर्ज की गई. इसके बाद IFSO की टीम ने पैसे के लेन-देन की जांच शुरू की. पुलिस ने उन बैंक खातों का पता लगाया, जिनमें ठगी की रकम पहुंची थी. जांच में ऐसे कई खातों का नेटवर्क सामने आया, जिनका इस्तेमाल पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जा रहा था.

इसी जांच के आधार पर पुलिस ने भोपाल से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें 31 साल की एक महिला, 28 साल का अमन सोनी और उसकी 30 साल की बहन शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपने बैंक खातों के जरिए ठगी की रकम हासिल करने, निकालने और आगे पहुंचाने में मदद कर रहे थे. इस काम में उनके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल थे.

ठगी के 15 लाख रुपये निकाले, तीन फोन बरामद

जांच में पता चला कि ठगी की कुल रकम में से करीब 15 लाख रुपये निकाले गए थे. यह पैसा आरोपियों और उनके साथियों के बीच बांटा गया. ठगी की रकम का एक हिस्सा महंगे मोबाइल फोन खरीदने में भी खर्च किया गया. पुलिस ने ऐसे तीन नए मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

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क्या होता है म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क?

इस ठगी में म्यूल बैंक अकाउंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया. आसान भाषा में समझें तो ठग दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल अपना पैसा मंगवाने और आगे भेजने के लिए करते हैं. ऐसे खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है. इससे ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर उसका पता लगाना मुश्किल बनाने की कोशिश होती है.

दिल्ली पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है. साथ ही ठगी के 71 लाख रुपये किन-किन बैंक खातों में भेजे गए, इसकी भी जांच की जा रही है.
 

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