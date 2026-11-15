पट्टचित्र कला, पच्चीकारी और पांडवानी... दिल्ली की सुंदर नर्सरी में भारत की 11 लोक पारंपरिक कलाओं का संगम

दिल्ली के सुंदर नर्सरी में भारत की समृद्ध लोक और जनजातीय कला परंपराओं को समर्पित तीन दिवसीय 'अनंत उत्सव 2026' का आगाज शुक्रवार से हो गया. SPIC MACAY की ओर से आयोजित ये महोत्सव 15 नवंबर तक चलेगा. इस बार उत्सव को छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को समर्पित किया गया है. महोत्सव में देश के अलग-अलग राज्यों से आए 100 से अधिक कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं.

और पढ़ें

अनंत उत्सव का उद्घाटन शहनाई वादक अश्विनी शंकर की प्रस्तुति के साथ हुआ. तीन दिनों के इस आयोजन में नौ लोक और जनजातीय कला प्रस्तुतियों के साथ 11 पारंपरिक शिल्पकलाओं का भी प्रदर्शन जारी है. दर्शक न केवल लोक संगीत, नृत्य और कथावाचन की विभिन्न शैलियों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े वर्कशॉप में भी शामिल हो सकते हैं.

पंडवानी गायिका तीजन बाई को समर्पित है उत्सव

अनंत उत्सव को प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को समर्पित किया गया है. पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कथागायन शैली है, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को संगीत, कहानी और नाटकीय अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है. तीजन बाई ने पंडवानी की इस परंपरा को व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनके सम्मान में आयोजित यह उत्सव उन लोक कलाकारों और शिल्पकारों के योगदान को भी रेखांकित करता है, जो पीढ़ियों से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं.

Advertisement

हरिकथा, बोडो नृत्य और पंडवानी का कला संगम

महोत्सव के पहले दिन तीन अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक परंपराओं की प्रस्तुतियां हुईं. तमिलनाडु की विशाखा हरि ने हरिकथा प्रस्तुत की, जबकि असम के संजीव कुमार ने बोडो नृत्य की प्रस्तुति दी. इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रभा यादव ने पंडवानी के माध्यम से महाभारत की कथाओं को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया. 14 नवंबर को केरल के कलामंडलम मोहनकृष्णन ने ओट्टंथुल्लल की प्रस्तुति दी. वहीं, मणिपुर के अतिंगा ने फिशारो जगोई और महमूद फारूकी ने दास्तानगोई प्रस्तुत की.

11 पारंपरिक शिल्पकलाओं से रूबरू हो रहे दर्शक

अनंत उत्सव में संगीत और नृत्य के साथ भारत की पारंपरिक शिल्पकलाओं को भी विशेष स्थान दिया गया है. यहां सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शिल्प कार्यशालाएं और स्टॉल खुले रहेंगे.

महोत्सव में ओडिशा की पट्टचित्र कला को पूर्ण चंद्र महाराणा, कालीघाट चित्रकला को नूरदीन चित्रकार, राजस्थान की फड़ चित्रकला को कल्याण जोशी और चेरियाल चित्रकला को डी. वैकुंठम प्रस्तुत कर रहे हैं. इसके अलावा ईश्वर नाइक की चित्तारा चित्रकला, बशारत हुसैन की कश्मीरी पेपर माशे कला, नेमी चंद्र शाक्य की तारकशी, लाल चंद छीपा की बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग और जमना लाल कुम्हार की मोलेला टेराकोटा कला भी प्रदर्शित की जा रही है. दर्शक मोहम्मद अमीन फारूकी की लकड़ी पर नक्काशी के माध्यम से कैलीग्राफी और मुश्ताक अहमद की पारंपरिक सुलेख कला को भी देख सकते हैं.

Advertisement

SPIC MACAY के संस्थापक डॉ. किरण सेठ ने बताया 'भारत की सांस्कृतिक विरासत उन कलाकारों और शिल्पकारों के माध्यम से जीवित है, जो इन परंपराओं का अभ्यास करते हैं और इन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं. अनंत उत्सव दर्शकों, विशेष रूप से युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव करने और इन कला रूपों को जीवित रखने के महत्व को समझने का अवसर देता है.', वहीं,

संगीत सुधा की निदेशक सुमन डूंगा ने कहा कि अनंत उत्सव भारत की लोक और जनजातीय परंपराओं, कथावाचन तथा शिल्पकलाओं को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि इस बार तीजण बाई को समर्पित आयोजन उनके उस योगदान को सम्मान देता है, जिसके माध्यम से पंडवानी व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंची है.

---- समाप्त ----