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Masoor Dal Soup Recipe: ठंड में रात को पिएं मसूर दाल का गरमा-गरम सूप, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण

Masoor Dal Soup Recipe: सर्दियों में रात के डिनर में कुछ हल्का, गर्मागर्म और पौष्टिक खाना चाहते हैं तो मसूर दाल का सूप ट्राई कर सकते हैं. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर इस सूप को गाजर, अदरक और मसालों के साथ घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसकी आसान रेसिपी खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी है.

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रात के खाने में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गरमा-गरम मसूर दाल सूप (Photo- ITG)
रात के खाने में बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गरमा-गरम मसूर दाल सूप (Photo- ITG)

Masoor Dal Soup Recipe: सर्दियों के मौसम में रात के खाने में कुछ गरमा-गरम और हेल्दी खाने का मन करता है. ऐसे में आप मसूर दाल का सूप ट्राई कर सकते हैं. यह टेस्टी होने के साथ प्रोटीन और फाइबर का भी बेहतर सोर्स है. मसूर दाल, गाजर, अदरक और कुछ मसालों से तैयार यह सूप शरीर को गर्माहट देने के साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है.

अगर आप हल्का और पौष्टिक डिनर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं मसूर दाल का सूप बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और इसकी आसान रेसिपी क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कप मसूर दाल

1 बारीक कटा प्याज

1 कटी हुई गाजर

डेढ़ बड़ा चम्मच टमाटर पेस्ट

1 बड़ा चम्मच जीरा

डेढ़ इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

4 कप पानी

जरूरत के अनुसार घी या तेल

स्वादानुसार नमक

सजाने के लिए कटा हरा धनिया

अदरक के पतले टुकड़े

घर पर मसूर दाल का सूप कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले मसूर दाल को अच्छी तरह धोकर करीब 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. अब एक बड़े बर्तन या पैन में घी या तेल गर्म करें. इसमें जीरा डालें और चटकने दें. इसके बाद बारीक कटा प्याज और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें.
  2. अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. मसाले भुन जाएं तो इसमें भीगी हुई मसूर दाल और कटी हुई गाजर डाल दें. सभी चीजों को मिलाकर करीब 4 कप पानी डालें और उबाल आने दें.
  3. उबाल आने के बाद बर्तन को ढक्कन से ढक दें और धीमी आंच पर करीब 20-25 मिनट तक पकने दें. जब दाल और गाजर अच्छी तरह नरम हो जाएं, तो सूप को चेक करें. अगर यह ज्यादा गाढ़ा लगे तो जरूरत के अनुसार थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं. नमक कम लगे तो थोड़ा और डाल दें.
  4. आखिर में ऊपर से हरा धनिया और अदरक के पतले टुकड़े डालकर सजाएं. इस तरह आपका गर्मागर्म मसूर दाल का सूप तैयार है. इसे रात के खाने में गर्मागर्म सर्व करें.
  5. मसूर दाल में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है. इसमें गाजर और अदरक मिलाने से इसका स्वाद और पोषण बढ़ जाता है. यह सूप हल्का होने के साथ पेट भरने वाला भी है. इसलिए सर्दियों में रात के खाने में इसे शामिल कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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