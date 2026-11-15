scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

क्या है सॉफ्ट सेविंग? Gen Z बदल रही है बचत का तरीका

जेन जी के बीच सॉफ्ट सेविंग का ट्रेंड चर्चा में है. इसमें युवा फ्यूचर के लिए पैसे बचाने के साथ-साथ आज की जिंदगी पर भी खर्च करना चाहते हैं. वे घूमने-फिरने, शॉपिंग और नए अनुभवों के लिए अपनी कमाई का हिस्सा रखना पसंद करते हैं. आखिर सॉफ्ट सेविंग क्या है और यह पारंपरिक बचत के तरीके से कैसे अलग है?

Advertisement
X
सॉफ्ट सेविंग जेन जी के लिए क्या रखता है मायने?
सॉफ्ट सेविंग जेन जी के लिए क्या रखता है मायने?

पैसे बचाना हमेशा से अच्छी आदत मानी जाती रही है. पहले लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फ्यूचर की जरूरतों, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए बचाकर रखते थे. लेकिन अब जेन जी के बीच पैसे बचाने का एक नया तरीका चर्चा में है, जिसे सॉफ्ट सेविंग कहा जाता है. इसमें युवा फ्यूचर के लिए पैसे बचाने के साथ-साथ आज की जिंदगी को भी अच्छी तरह जीना चाहते हैं. वे अपनी पूरी कमाई बचाने के बजाय कुछ पैसे घूमने-फिरने, शॉपिंग, पसंदीदा चीजें खरीदने और खुद पर खर्च करना पसंद करते हैं.

1. क्या है सॉफ्ट सेविंग?

सॉफ्ट सेविंग का मतलब है पैसे बचाने के मामले में बहुत सख्त नियम न बनाना. इसमें लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखते हैं, लेकिन बाकी पैसों से अपनी मौजूदा जरूरतों और इच्छाओं को भी पूरा करते हैं. उदाहरण के लिए, कोई युवा हर महीने बड़ी रकम बचाने के बजाय थोड़े पैसे बचाता है और बाकी पैसों से दोस्तों के साथ घूमने, कॉन्सर्ट देखने या अपनी पसंद की चीजें खरीदने पर खर्च करता है.

सम्बंधित ख़बरें

gen z devi chitralekha advise on reading bhagvad geeta
भटकते मन को कैसे काबू कर सकता है Gen Z? देवी चित्रलेखा ने बताया
gen z changing wedding trend
रील, UPI और AI... अब Gen Z स्टाइल में हो रहे शादी के फंक्शन!
gen z prefers online connection than meeting people offline
लोगों से दूरी, सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग! Gen Z का ये फंडा मज़ेदार है
Gen Z Love Angle Movies
एकतरफा प्यार और जुनून... प्यार पर बनी ये फिल्में ज़रूर देखे Gen Z
16 year old gen z AI start up founder
16 की उम्र में बनाई AI कंपनी, पिता को देता है 2 लाख सैलरी!

2. ट्रडिशनल सेविंग से कैसे अलग है?

ट्रडिशनल सेविंग में लोग फ्चूचर की फाइनेंशियल को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. वे हर महीने एक तय रकम बचाने, निवेश करने और लंबे वक्त के लक्ष्य पूरे करने पर ध्यान देते हैं. वहीं सॉफ्ट सेविंग में आज की जिंदगी को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है. इसमें बचत के लिए अपनी हर छोटी-बड़ी खुशी छोड़ना जरूरी नहीं माना जाता. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि युवा बिल्कुल पैसे नहीं बचाते.

Advertisement

3. Gen Z क्यों अपना रही है यह तरीका?

जेन जी के सामने महंगाई, बढ़ता किराया, नौकरी की अनिश्चितता और घर खरीदने जैसी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं. ऐसे में कई युवाओं को लगता है कि फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा पैसे बचाने के बावजूद उनके बड़े लक्ष्य आसानी से पूरे नहीं होंगे. इसलिए वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आज की खुशियों और अनुभवों पर खर्च करना चाहते हैं. उनके लिए जिंदगी को सिर्फ फ्यूचर के लिए टालते रहना सही नहीं है.

4. क्या सोशल मीडिया का भी है असर?

सोशल मीडिया ने भी इस सोच को बढ़ावा दिया है. इंस्टाग्राम पर ट्रैवल, फैशन, कॉन्सर्ट और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट देखकर युवा नए अनुभव लेना चाहते हैं. वे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के बजाय अपनी पसंद की चीजों पर पैसे खर्च करना भी जरूरी मानते हैं. उनके लिए अच्छी जिंदगी का मतलब सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, बल्कि अच्छे अनुभव और यादें बनाना भी है.

यह भी पढ़ें: "रील, UPI और AI... अब Gen Z स्टाइल में हो रहे शादी के फंक्शन!

5. क्या सॉफ्ट सेविंग का मतलब कम बचत करना है?

सॉफ्ट सेविंग का मतलब यह नहीं है कि जेन जी फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं करती. इसका मतलब है कि वे बचत और खर्च के बीच बैलेंस बनाना चाहती हैं. वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इमरजेंसी और भविष्य की जरूरतों के लिए रखना चाहती हैं, लेकिन हर खुशी को फ्यूचर के लिए टालना भी नहीं चाहतीं. हालांकि, बिना किसी प्लान के जरूरत से ज्यादा खर्च करना सॉफ्ट सेविंग नहीं है.

Advertisement

6. क्या बदल रही है पैसे बचाने की परिभाषा?

सॉफ्ट सेविंग दिखाता है कि जेन जी के लिए आर्थिक सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करना नहीं है. वे चाहती हैं कि उनके पास फ्यूचर के लिए बचत भी हो और आज अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए पैसे भी. ट्रडिशनल सेविंग जहां फ्यूचर की आर्थिक सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देती है, वहीं सॉफ्ट सेविंग आज और आने वाले कल के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है. यानी जेन जी के लिए अब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी हो गया है.

सॉफ्ट सेविंग का ट्रेंड बताता है कि जेन जी अब पैसों को लेकर अपनी सोच बदल रही है. उनके लिए सिर्फ फ्यूचर के लिए पैसा जमा करना ही जरूरी नहीं, बल्कि आज की जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक जीना भी उतना ही मायने रखता है. वे नहीं चाहतीं कि पैसे बचाने के चक्कर में उनकी छोटी-छोटी खुशियां पीछे छूट जाएं. हालांकि, इस सोच के साथ आर्थिक जिम्मेदारी समझना भी जरूरी है. आज पर खर्च करते हुए भविष्य की जरूरतों को नजरअंदाज करना सही नहीं है. असली समझदारी इसी में है कि बचत भी हो और जिंदगी का आनंद भी लिया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या है सॉफ्ट सेविंग? Gen Z बदल रही है बचत का तरीका |
    दुबई में बनेगा सोने का रास्ता! 24 कैरेट गोल्ड से तैयार होगा वॉकवे |
    'जंगलों से नक्सली खत्म, लेकिन संगठनों में सक्रिय हैं दिमागी नक्सल', छत्तीसगढ़ में बोले नितिन नवीन |
    जंगल, पहाड़ और कुदरती तालाब... छठ पूजा पर लगेगा शहर से दूर आ गए, दिल्ली के काया माया पार्क की कहानी |
    Addinath Kothare on Ramayana: लक्ष्मण के लिए दिया ऑडिशन, लेकिन बन गए भरत! मराठी एक्टर ने सुनाया रामायण का किस्सा |
    Masoor Dal Soup Recipe: ठंड में रात को पिएं मसूर दाल का गरमा-गरम सूप, स्वाद के साथ मिलेगा भरपूर पोषण |
    पिथौरागढ़ में CM के जाते ही हंगामा करना पड़ा भारी, कांग्रेस विधायक हरीश धामी समेत 6 पर केस दर्ज |
    'टेरर पर जीरो टॉलरेंस, बस बात खत्म', भारत के सेल्फ डिफेंस के हक में पूर्व US विदेश मंत्री की दो टूक |
    बेंगलुरु में पत्नी के सामने रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या, बाइक सवार दो हमलावरों ने धारदार हथियारों से किया हमला |
    ड्राइवर चिल्लाते रहे, अफसर सुनते रहे... बिना ब्रेक के 463KM पटरी पर दौड़ी वंदे भारत, रेलवे ने बिठाई जांच
    Advertisement