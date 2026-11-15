Addinath Kothare on Ramayana: लक्ष्मण के लिए दिया ऑडिशन, लेकिन बन गए भरत! मराठी एक्टर ने सुनाया रामायण का किस्सा

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में मराठी एक्टर आदिनाथ कोठारे ने भरत का रोल निभाया है. इसमें उन्हें दर्शकों का काफी प्यार मिला. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि आदिनाथ को पहले लक्ष्मण के किरदार के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला था, लेकिन बाद में उन्हें भरत के रोल के लिए चुना गया.

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रणबीर संग एक ही स्कूल में की पढ़ाई

हाल ही में आदिनाथ कोठारे ने रामायण में काम करने के अपने एक्सपीरियंस और रणबीर कपूर संग अपने स्कूल के दिनों को याद किया. HT से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो रणबीर के साथ एक ही स्कूल में पढ़े हैं. हालांकि आदिनाथ उनके जूनियर थे. वो बताते हैं कि जब वो सातवीं क्लास में थे, तब उनकी मुलाकात रणबीर से हुई थी. दोनों का एक कॉमन दोस्त था. वो आदिनाथ की बिल्डिंग में ही रहते थे और आज फिल्ममेकर हैं.

आदिनाथ ने बताया- मुझे याद है कि मैंने रणबीर को स्कूल में देखा था. हमारे एक कॉमन दोस्त बिनॉय गांधी ने ही स्कूल में मेरी उनसे मुलाकात कराई थी. मुझे बस इतना याद है कि एक लंबा और दुबला-पतला लड़का सीनियर बिल्डिंग की रेलिंग पर बैठा हुआ था. उस वक्त मैं शायद सातवीं क्लास में था. एक्टर ने बताया कि बाद में जब उनकी रणबीर से दोबारा बातचीत हुई, तो उन्होंने उन्हें स्कूल के दिनों की ये मुलाकात याद दिलाई थी.

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अपने ऑडिशन के बारे में भी आदिनाथ ने कुछ बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि फिल्म रामायण में काम करने का उनका सफर लक्ष्मण के किरदार के ऑडिशन से शुरू हुआ था. उस समय उन्हें एक ऐसा सीन करना था, जिसमें लक्ष्मण माता सीता से कुटिया के अंदर रहने के लिए कहते हैं और लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्हें बाहर ना जाने की सलाह देते हैं. हालांकि, बाद में लक्ष्मण का किरदार रवि दुबे को मिला और आदिनाथ के हाथों भरत का रोल लगा.

भरत बनने का कैसा था एक्सपीरियंस?

आदिनाथ ने फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने सबसे पहले मिथिला में शादी के सीक्वेंस की शूटिंग की थी. इस सीन में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी-अपनी पत्नियों को देखते नजर आते हैं. ये फिल्म के गाने 'मंगल रंग' का हिस्सा है.

आदिनाथ ने कहा- शुरुआत में मैं थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं. साथ ही आप ऐसी कहानी का हिस्सा होते हैं, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. नितेश सर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा. मैंने वैसा ही किया और उन्हें मेरा सीन पसंद आया. भरत मिलाप वाले सीन के दौरान मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं चित्रकूट के जंगल में मौजूद हूं. नितेश सर ने सेट पर छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखा था. यहां तक कि घास पर चलने से रास्ता बनने जैसी चीज को भी दोबारा बनाया गया था.

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आदिनाथ के मुताबिक, सेट का माहौल इतना शानदार था कि वो खुद को भरत के किरदार में महसूस करने लगे थे. उन्होंने कहा- जब मैं उन सेट्स पर जाता था, तो मुझे लगता था कि मैं ही भरत हूं. मैं यह नहीं सोचता था कि सामने दूसरे किरदार निभाने वाले एक्टर्स खड़े हैं. मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण से बात कर रहा हूं. वहां हर कोई उसी माहौल और भावना में डूबा हुआ था.

बात करें फिल्म रामायण की, तो बॉक्स ऑफिस पर इसका दबदबा अभी भी कायम है. 10 दिनों में फिल्म वर्ल्डवाइड 1200 करोड़ पार पहुंच चुकी है. ट्रेड रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो रामायण 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है.

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