9 साल बाद कितनी बदल गई है टीम इंडिया? साल 2017 श्रीलंका दौरे के सिर्फ 3 महारथी टीम में मौजूदा, क्या आप जानते हैं इनके नाम

भारतीय क्रिकेट टीम साल 2017 के बाद पहली बार श्रीलंका की धरती पर टेस्ट सीरीज खेलने उतरी है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार है.

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लेकिन इन 9 सालों में भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदल चुका है. जब टीम इंडिया पिछली बार श्रीलंका गई थी तब टीम के कप्तान विराट कोहली थे. कोहली के अलावा रोहित शर्मा भी टेस्ट क्रिकेट में एक्टिव थे और टीम के लिए एक अहम रोल अदा कर रहे थे.

साल 2017 की टीम के समय कई ऐसे खिलाड़ी थे जो अब टीम का हिस्सा नहीं हैं. 9 साल पहले ऋषभ पंत ने तो टेस्ट डेब्यू तक नहीं किया था. आज समय का पहिया ऐसा घूमा है कि कई दिग्गज या तो संन्यास ले चुके हैं या टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं.

पहली बार श्रीलंका टेस्ट खेलने पहुंचे कई भारतीय धुरंधर

इस बार श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम में ज्यादातर चेहरे बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार यहां टेस्ट खेलने आए हैं. यहां तक कि नए कप्तान शुभमन गिल भी पहली बार श्रीलंका में टेस्ट मैच खेल रहे हैं. लेकिन जब टीम में युवा जोश भरा हो तो तजुर्बे का तड़का कितना जरूरी होता है यह हर कोई जानता है. साल 2017 की उस ऐतिहासिक सीरीज से लेकर साल 2026 की इस नई टीम तक सिर्फ 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज भी इस टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं.

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That will be Lunch on the final day of the warm-up match!



SLC XI 106/3 in the 2nd innings, lead by 112 runs



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केएल राहुल पर रहेगी नजरें

साल 2017 में केएल राहुल अपने करियर के शुरुआती पड़ाव पर थे और टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे थे. आज 2026 में वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं. राहुल की मजबूती बल्लेबाजी और शांत मिजाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के लिए उन्हीं के घर में सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है.

Gurnoor Brar gets the breakthrough 👌👌



Third wicket in the morning session for #TeamIndia 👏👏



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रवींद्र जडेजा से होगी टीम की उम्मीदें

दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार रवींद्र जडेजा साल 2017 के मुकाबले अब और भी ज्यादा घातक हो चुके हैं. पिछले 9 सालों में बल्ले और गेंद दोनों से उनका खेल एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा है. भले ही वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन आज भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ही वह अपना दमखम दिखाने को बेताब रहते हैं.

LBW!



Mohammed Siraj with the opening wicket for #TeamIndia in the second innings 🔥



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क्या कुलदीप यादव करेंगे कमाल

रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद कुलदीप यादव अब टेस्ट में भारत के मुख्य स्पिनर बन चुके हैं. 2017 में कुलदीप टीम में नए-नए आए थे और अपनी कलाबाजी सीख रहे थे. लेकिन अब वह एक बेहद चतुर और अनुभवी गेंदबाज बन चुके हैं, जिनकी फिरकी का तोड़ निकालना श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा.

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साल 2017 टीम इंडिया स्क्वाड

शिखर धवन, अभिनव मुकुंद, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर) रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, इशांत शर्मा, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार.

#TeamIndia have declared their first innings on their overnight score of 357/6.



Day 3 of the warm-up match begins soon ⏳



Scorecard ▶️ https://t.co/g7rdlUUjY2 pic.twitter.com/x5pSwfOzAa — BCCI (@BCCI) August 9, 2026

साल 2026 टीम इंडिया स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.



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