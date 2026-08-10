Surya Grahan 2026 kab lgega: 12 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण! जानें भारत में टाइमिंग, सूतक काल और कहां-कहां दिखेगा नजारा

Surya Grahan 2026: इस साल 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी और ठीक इसके अगले दिन, 12 अगस्त को साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण (Total Solar Eclipse) होगा. खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टियों से यह सूर्य ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 12 अगस्त को श्रावण मास की हरियाली अमावस्या भी है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.

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सूर्य ग्रहण की टाइमिंग (Surya Grahan 2026 Timings)

भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से लेकर देर रात 1 बजकर 27 मिनट तक लगेगा. इस दौरान रात 11 बजकर 17 मिनट पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा.

क्या भारत में दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण? (Surya Grahan Visible in India or not)

ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. चूंकि, यह ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के समय घटित होगा, इसलिए भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा.

12 अगस्त को सूर्य ग्रहण नजारा कहां-कहां दिखेगा? (Where to watch Surya Grahan?)

खगोलीय गणना के अनुसार, 12 अगस्त को लगने वाला यह पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा. यह मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. वहीं, यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी भागों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा.

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सूतक काल मान्य होगा या नहीं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले लग जाता है. लेकिन सूतक काल के नियम केवल उन्हीं स्थानों पर लागू होते हैं जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है. चूंकि, यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं रहेगा. मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और सभी धार्मिक व मांगलिक कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्यों खास है यह ग्रहण?

हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. 12 अगस्त को लगने वाले इस ग्रहण के समय मिथुन राशि में मंगल, बुध और राहु-केतु के समसप्तक प्रभाव के कारण ग्रहों का विशेष योग बन रहा है. इस वजह से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, तो कुछ को सावधानी बरतनी होगी.

ये राशियां रहें सावधान

ज्योतिषियों के मुताबिक, सिंह, कुंभ, मेष और मकर राशि के जातकों को वाणी, निवेश और स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. पैसों से जुड़े मामलों में सावधान रहना होगा.

शुभ प्रभाव वाली राशियां

मिथुन, तुला और धनु राशि के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है.

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सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें?

- ग्रहण की अवधि में भगवान सूर्य के मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है.

- हरियाली अमावस्या और ग्रहण का योग होने के कारण इस दिन जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, अन्न या धन का दान करें.

- हरियाली अमावस्या के दिन एक पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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