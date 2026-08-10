scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आ गई तारीख, 5 हजार से ज्यादा लोगों ने किया था आवेदन

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए देशभर से 5200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. शुरुआती चयन के बाद 18 उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू के लिए चुना गया है जो 11 और 12 अगस्त को अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में आयोजित होगा.

Advertisement
X
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ का फाइनल इंटरव्यू. (Photo: Representational)
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ का फाइनल इंटरव्यू. (Photo: Representational)

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के चयन के लिए 11 और 12 अगस्त को अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में अंतिम चरण का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इस पद के लिए देश भर से पांच हजार से ज्यादा आवेदन मिले थे, जिनमें से पहले राउंड के बाद 18 दावेदारों का चुना गया है. जिनका सदस्यीय चयन समिति द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा.

राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए देशभर से कुल 5200 लोगों ने आवेदन किया था. तीन सदस्यीय चयन समिति ने प्रारंभिक समीक्षा के बाद 54 लोगों का प्रथम चरण में इंटरव्यू लिया था. गहन प्रक्रिया के बाद अब केवल 18 उम्मीदवारों को ही अंतिम साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है.

अब समिति राम मंदिर परिसर में 11 और 12 अगस्त को होने वाल अंतिम इंटरव्यू के बाद तीन नामों का एक पैनल बनाकर ट्रस्ट को सौंपेगी. इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की आधिकारिक बैठक में इन तीन नामों पर विचार किया जाएगा और सीईओ पद के लिए अंतिम व्यक्ति का निर्णय किया जाएगा.

दरअसल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद जून 2026 में सामने आया, जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान के करोड़ों रुपये के गबन का आरोप लगाया था. इसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. एसआईटी जांच में सीसीटीवी फुटेज में गिनती कर्मियों द्वारा कई बार चोरी के सबूत मिले, जिसके बाद आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब  80 लाख रुपये बरामद हुए. इसके साथ ही ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया. इसी विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जुलाई 2026 में सीईओ पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए देशभर से आवेदन आए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आ गई तारीख, 5 हजार से ज्यादा लोगों ने किया था आवेदन |
    दादा और युवी बदलेंगे DC की किस्मत! IPL 2027 से पहले होगा बड़ा बदलाव, क्या इस बार चैंपियन बनेगी दिल्ली? |
    Surya Grahan 2026 kab lgega: 12 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण! जानें भारत में टाइमिंग, सूतक काल और कहां-कहां दिखेगा नजारा |
    इन चार हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सिफारिश |
    विल शार्क होंगे व्हाइट हाउस के नए काउंसल, ट्रंप ने किया ऐलान, एक सितंबर से संभालेंगे पद |
    अमेरिका ने ईरानी ब्लॉकेड किया और सख्त, 55 कमर्शियल जहाजों का बदला रास्ता |
    अकाली दल-BJP फिर आएंगे साथ? 1952 से चली आ रही दोस्ती, दूरी और सियासी मजबूरियों की कहानी |
    दर्शन ने रेणुकास्वामी पर बेरहमी से किया हमला, प्राइवेट पार्ट पर मारी लात, आरोपी प्रदोष ने किया खुलासा |
    Aaj Ka Panchang, 10 August 2026: आज है सावन का दूसरा सोमवार, जानें अभिजित मुहूर्त और राहुकाल |
    Aaj ka Rashifal 10 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
    Advertisement