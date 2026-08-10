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होर्मुज डील को अप्रूवल देने वाली टीम में बदलाव, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा हुए एक्टिव

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पूर्व आईआरजीसी चीफ मोहसिन रेजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि बनाया है, जबकि मोहम्मद बाकिर जोलगदार को अलग डिक्री में पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किया गया और इसी दिन राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ उनकी मुलाकात का दावा भी सामने आया.

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होर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी समझौते को सिक्योरिटी काउंसिल मंजूर या नामंजूर करेगा. (Photo- ITG)
होर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी समझौते को सिक्योरिटी काउंसिल मंजूर या नामंजूर करेगा. (Photo- ITG)

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पूर्व आईआरजीसी चीफ मोहसिन रेजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है. यह नियुक्ति रविवार को जारी एक डिक्री में सामने आई. इसके साथ ही मोहम्मद बाकिर जोलगदार की जगह रेजाई को यह जिम्मेदारी दी गई. होर्मुज पर अमेरिका के साथ अगर किसी तरह की डील होती है तो यही काउंसिल समझौते को मंजूरी देगी.

मोजतबा खामेनेई से जुड़े बताए गए एकाउंट ने एक्स पर लिखा, "डॉ मोहसिन रेजाई, आपके कीमती तजुर्बे को देखते हुए, मैं आपको, जो कामयाब 8-ईयर सेक्रेड डिफेंस के शुरुआती कमांडरों में से एक रहे, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं."

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यह पद पहले अली लारिजानी के पास था, जिनकी मार्च में अमेरिका-इजरायल हमलों में हत्या हो गई थी. इसके बाद यह जिम्मेदारी मोहम्मद बाकिर जोलगदार के पास थी.

मोहसिन रेजाई ने कई बड़े पदों पर किया काम

अल जजीरा के मुताबिक, रेजाई पूर्व आईआरजीसी चीफ हैं और ईरान की एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सदस्य भी हैं. यह काउंसिल संसद और गार्जियन काउंसिल के बीच मतभेद सुलझाती है. गार्जियन काउंसिल अलग यूनिट है, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच करती है. रेजाई 1980 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान सैन्य कमांडर भी रहे थे, जिसे ईरान में सेक्रेड डिफेंस कहा जाता है.

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होर्मुज स्ट्रेट पर समझौते को मंजूरी देगा सिक्योरिटी काउंसिल

ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने को लेकर अपनी शर्तें साफ कर दी हैं. ईरानी अधिकारी के मुताबिक जलमार्ग को खोलने से जुड़ा कोई भी समझौता सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर मोजतबा अली खामेनेई की मंजूरी के बाद ही लागू होगा. इससे पहले ईरानी अधिकारी ने कहा था कि किसी समझौते के लिए अमेरिका को ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटानी होगी, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा और प्रतिबंध हटाने होंगे.

मोहम्मद बाकिर जोलगदार को बनाया पॉलिटिकल एडवाइजर

एक अलग डिक्री में खामेनेई ने जोलगदार को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर नियुक्त किया और उनके काम की तारीफ भी की. डिक्री में कहा गया कि आपके कीमती तजुर्बे को देखते हुए आपको पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया जाता है. खामेनेई ने जोलगदार के कार्यकाल के दौरान उनकी "राउंड-द-क्लॉक कोशिशों" की भी सराहना की.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के ईरान पर बदले सुर, सैन्य हमले की बजाय आर्थिक दबाव पर जोर, होर्मुज समझौते पर फंसा पेंच

इसी बीच रविवार को ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रेस टीवी ने दावा किया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से मुलाकात की. यह दावा उस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद आया, जिसमें इजरायली मीडिया ने कहा था कि खामेनेई की हालत "बेहद नाजुक" है.

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