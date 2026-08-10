दादा और युवी बदलेंगे DC की किस्मत! IPL 2027 से पहले होगा बड़ा बदलाव, क्या इस बार चैम्पियन बनेगी दिल्ली?

आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. दिल्ली की टीम पिछले कुछ सीजन से ऑक्शन में कमाल का काम कर रही हैं. कम पैसों में कई बड़े खिलाड़ियों को दिल्ली ने अपने साथ जोड़ा है.

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केएल राहुल, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ियों को दिल्ली ने बेहद कम दामों के अंदर ऑक्शन में खरीदा था. मेगा ऑक्शन में दिल्ली का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक केएल राहुल को सिर्फ 14 करोड़ में खरीदना बताया गया.

हालांकि, टीम के प्रदर्शन में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिला. दिल्ली को अभी भी आईपीएल में अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब तक सिर्फ एक बार साल 2020 के दौरान फाइनल तक का सफर तय करने में सफल हो सकी थी.

दिल्ली की टीम में होंगे बड़े बदलाव

लेकिन अब दिल्ली की टीम कुछ बड़े फैसले लेने को तैयार है. बेंगलुरु के जस्ट क्रिकेट अकादमी में चल रहे टीम के टैलेंट ट्रायल्स में सौरव गांगुली और युवराज सिंह को एक साथ मैदान पर पसीना बहाते देखा गया. अमित मिश्रा के साथ मिलकर दोनों दिग्गजों ने युवाओं को बारीकी से परखा. युवी जहां अंपायर के पीछे खड़े होकर युवा बल्लेबाजों को अहम टिप्स देते दिखे, वहीं दादा पूरे सेशन पर पैनी नजर बनाए हुए थे.

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Effects of a rainy day in the capital 😭 pic.twitter.com/OERncu9EvT — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) August 7, 2026

युवराज सिंह को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

इस नजारे ने टीम में एक बड़े कोचिंग रीसेट की चर्चाओं को हवा दे दी है. खबरों की मानें तो JSW ग्रुप के हाथों में कमान आते ही दिल्ली की कोचिंग टीम में बड़ा फेरबदल होना तय है. गांगुली टीम के हेड कोच या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद संभाल सकते हैं, जबकि युवराज सिंह को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है. अगर ऐसा होता है तो आईपीएल में यह युवी का पहला ऑफिशियल कोचिंग रोल होगा.

Mukki not letting the off stump relax 🥵🔥 pic.twitter.com/xs6BxwCVyc — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) August 8, 2026

पंत की वापसी से मजबूत होगी टीम

युवराज सिंह इससे पहले शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं का करियर संवार चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स में दोबारा शामिल होने वाले ऋषभ पंत और युवराज सिंह के रिश्ते भी काफी खास रहे हैं. मुश्किल वक्त में पंत अक्सर युवी से सलाह लेते रहे हैं. ऐसे में पंत की मौजूदगी के बीच अगर युवी और दादा डगआउट में आते हैं तो यह कॉम्बिनेशन टीम के माहौल को पूरी तरह बदल सकता है.



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