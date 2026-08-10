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VIDEO: सांसद पप्पू यादव का देसी अंदाज! पूर्णिया की सड़कों पर लगाए ठुमके, धनुष-तीर से साधा निशाना

पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर आदिवासी समुदाय ने राजेंद्र बाल उद्यान से भव्य जुलूस निकाला. कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, गीत-संगीत और तीरंदाजी का प्रदर्शन हुआ. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ पारंपरिक वेशभूषा में तीरंदाजी में हाथ आजमाया और आदिवासी गीतों पर जमकर नृत्य किया.

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धनुष-तीर से निशाना साधते पप्पू यादव. (Photo: Screengrabs)
धनुष-तीर से निशाना साधते पप्पू यादव. (Photo: Screengrabs)

पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को आदिवासी समुदाय की ओर से हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान शहर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, तीरंदाजी प्रदर्शन और भव्य जुलूस निकाला गया. कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान सांसद का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला.

धनुष-तीर चलाते नजर आए पप्पू यादव
आदिवासी समुदाय की ओर से राजेंद्र बाल उद्यान से शहर में जुलूस निकाला गया. जुलूस में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष, महिलाएं और युवा पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक गीत-संगीत के बीच लोगों ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की झलक पेश की. पूरे रास्ते उत्सव जैसा माहौल बना रहा.

इस कार्यक्रम में पप्पू यादव भी राजेंद्र बाल उद्यान पहुंचे. उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान सांसद ने पारंपरिक तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया और धनुष-तीर चलाते नजर आए. इसके बाद जब आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक गीतों पर नृत्य करने लगे तो पप्पू यादव खुद को रोक नहीं पाए.

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पप्पू यादव ने किया आदिवासी समुदाय का पारंपरिक नृत्य
सांसद ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर पारंपरिक नृत्य किया. वह काफी देर तक गीतों की धुन पर थिरकते नजर आए. उनके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोगों में भी उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम के दौरान पप्पू यादव ने आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ उनकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बनकर उत्सव मनाया.

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विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और कला को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया. जुलूस के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. सांसद पप्पू यादव के तीरंदाजी और पारंपरिक नृत्य में शामिल होने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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