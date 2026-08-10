Hair Dryer Uses At Home: सिर्फ बाल सुखाने की मशीन नहीं है हेयर ड्रायर! जिद्दी स्टिकर से लेकर टाइट ढक्कन तक, ये 8 इस्तेमाल जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Hair Dryer Uses At Home: आजकल ज्यादातर लोगों के पास सभी मेकअप और स्टाइलिंग में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स मिल जाते हैं. चाहे फिर वो हेयर स्ट्रेटनर हो या फिर बालों को कर्ल करने वाली मशीन. इन्हीं में से एक हेयर ड्रायर भी है. ज्यादातर लोग हेयर ड्रायर को सिर्फ बाल सुखाने या हेयर स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्यूटी गैजेट मानते हैं. लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो शायद आप इसके काबिल-ए-तारीफ इस्तेमालों से अभी तक अनजान हैं. दरअसल, ये छोटा-सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर के कई ऐसे काम मिनटों में आसान कर सकता है, जिनके लिए अक्सर ज्यादा मेहनत या अलग-अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है.

और पढ़ें

अगर आपके घर में भी हेयर ड्रायर रखा है, तो अब उसे सिर्फ ड्रेसिंग टेबल तक लिमिटेड रखने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको हेयर ड्रायर के ऐसे 8 स्मार्ट और कमाल के घरेलू इस्तेमाल बता रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे, 'अरे वाह! हमारा हेयर ड्रायर को कई आसान काम करता है.'

1. कांच के जार या बोतल से स्टिकर आसानी से हटाएं: जब भी आप कांच का नया जार या कोई बोतल खरीदकर लाते हैं, तो उस पर स्टिकर लगा होता है. वो स्टिकर अक्सर हटते नहीं हैं और उसने हटाने की कोशिश करने पर वो चिपचिपा गोंद छोड़ जाते हैं. ऐसे में स्टिकर पर 30-40 सेकंड तक हेयर ड्रायर की गर्म हवा चलाएं. गोंद सॉफ्ट हो जाएगा और स्टिकर आसानी से निकल जाएगा.

2. गीले जूतों को जल्दी सुखाएं: बारिश में जूते भीग जाएं तो उन्हें धूप में सुखाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं. हेयर ड्रायर को लो हीट या कूल मोड पर चलाकर जूतों को जल्दी सुखाया जा सकता है. इससे बदबू और नमी भी कम होती है.

Advertisement

3. टाइट जार का ढक्कन बिना ताकत लगाए खोलें: अगर अचार, जैम या सॉस की बोतल का ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है, तो उसके ढक्कन पर 20-30 सेकंड तक हेयर ड्रायर से गर्म हवा दें. ढक्कन हल्का फैल जाएगा और आसानी से खुल जाएगा.

4. मोमबत्ती का जिद्दी वैक्स हटाएं: टेबल, कैंडल स्टैंड या किसी भी सतह पर अगर मोम जम गया है तो उस पर कुछ सेकंड तक हेयर ड्रायर चलाएं. मोम सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसे कपड़े या टिश्यू से साफ कर दें.

5. फ्रीजर में जमी बर्फ को जल्दी ढीला करें: अगर फ्रीजर का दरवाजा बर्फ की वजह से नहीं खुल रहा है, तो थोड़ी देर तक बाहर से गर्म हवा दें. बर्फ ढीली पड़ जाएगी और दरवाजा आसानी से खुल जाएगा.

6. कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामान की धूल साफ करें: कीबोर्ड, CPU या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान में जमी धूल को हटाने के लिए हेयर ड्रायर का कूल एयर मोड इस्तेमाल करें. इससे बिना छुए धूल बाहर निकल जाती है.

7. दीवार पर बने क्रेयॉन या वैक्स के निशान हटाएं: अगर बच्चों ने दीवार पर क्रेयॉन से निशान बना दिए हैं, तो उन पर कुछ सेकंड गर्म हवा दें. इसके बाद मुलायम कपड़े से पोंछने पर निशान आसानी से हट सकते हैं.

Advertisement

8. छोटे-मोटे DIY या क्राफ्ट प्रोजेक्ट जल्दी सुखाएं: अगर आपने कोई पेंटिंग, क्राफ्ट या वॉटर-बेस्ड कलर इस्तेमाल किया है, तो हेयर ड्रायर की हल्की हवा से उसे जल्दी सुखाया जा सकता है. इससे काम जल्दी पूरा हो जाता है.

हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर हमेशा कूल एयर मोड का ही इस्तेमाल करें.

प्लास्टिक या नाजुक चीजों पर ज्यादा देर तक गर्म हवा न दें.

पानी के पास या गीले हाथों से हेयर ड्रायर का इस्तेमाल न करें.

इस्तेमाल के बाद हेयर ड्रायर को बंद करके ठंडा होने दें और फिर स्टोर करें.

---- समाप्त ----