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वैभव सूर्यवंशी का बल्ला बनेगा सुनामी! भारत vs अफगानिस्तान T20 सीरीज कब-कहां देखें LIVE? जानिए शेड्यूल, टाइमिंग, स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला गरजेगा. सारे मुकाबले द‍िल्ली में होने हैं. जानिए सीरीज का पूरा शेड्यूल, वेन्यू, मैच टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल.

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कहां देखें भारत-अपगानिस्तान टी20 सीरीज के LIVE मैच? (Photo: Reuters)
कहां देखें भारत-अपगानिस्तान टी20 सीरीज के LIVE मैच? (Photo: Reuters)

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टीम इंडिया की कमान श्रेयस अय्यर के हांथों में है, वहीं तिलक वर्मा टीम के उपकप्तान हैं. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं.

संजू सैमसन को दोबारा टी20 टीम में जगह मिली हैं. जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी हुई है. इस बार टीम में कई अहम और बड़े बदलाव किए गए हैं. रिंकू सिंह को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम से बाहर कर दिया गया है.

रिंकू जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा थे. तीन खिलाड़ी (जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी) फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद टीम में शामिल होंगे. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर फिट हो चुके हैं.

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यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत, वॉशिंगटन सुंदर फिट, बुमराह की फिटनेस पर कल फैसला

कहां होगी लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग?

भारत में इस टी20 सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैन्स फैनकोड ऐप औऱ वेबसाइट के जरिए तीनों मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे. तीनों ही मैचों की टाइमिंग शाम 7 बजे से होगी. भारतीय क्रिकेट फैन्स को इस सीरीज में रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद होगी. फैन्स वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बैटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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अफगान‍िस्तान सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और  हर्षित राणा*
* फिटनेस के अधीन 

यह भी पढ़ें: 'ले लो, ले लो...' वैभव सूर्यवंशी ने कहा और ईशान ने मान ली बात, फिर DRS में हुआ 'चमत्कार'

भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन-उल-हक  

भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)
दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)
तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

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