'ले लो, ले लो...' वैभव सूर्यवंशी ने कहा और ईशान ने मान ली बात, फिर DRS में हुआ 'चमत्कार'

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में मंगलवार (8 स‍ितंबर) को 15 साल के वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि मैदान पर लिया गया एक अहम फैसला है.

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ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी ने साउथ जोन के ओपनर रिकी भुई के खिलाफ DRS (ड‍िसीजन र‍िव्यू स‍िस्टम) लेने के लिए कप्तान ईशान किशन को मना लिया. दिलचस्प बात यह रही कि उपकप्तान वैभव खुद लगातार 'ले लो, ले लो' कहते हुए नजर आए. ईशान ने उनकी बात मान ली और रिव्यू में भुई आउट पाए गए.

वैभव बोले- 'ले लो, ले लो...', फिर कप्तान ने लिया रिव्यू

साउथ जोन की पारी के पांचवें ओवर में यह पूरा वाकया हुआ. मुकेश कुमार की गेंद लेग साइड की ओर निकली. गेंद रिकी भुई के बल्ले और पैड के करीब से गुजरी.

गेंदबाज समेत ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने कैच के लिए जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया. इसके बाद विकेट के पीछे मौजूद खिलाड़ियों और फील्डर्स से बात करने के बाद ईशान किशन ने DRS लेने का फैसला किया. इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी को साफ तौर पर 'ले लो, ले लो' कहते हुए सुना गया.

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और इस तरह वैभव का यह भरोसा सही साबित हुआ.

🗣️ Take it...take it



Vaibhav Sooryavanshi 🤝 Review



The vice-captain urges the captain to take the review, and it turns out to be successful 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/BhTkGWeeoD#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/MmtESDSnMy — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 8, 2026

अल्ट्राऐज से खुला राज और वैभव आउट

थर्ड अंपायर ने रिव्यू में अल्ट्राऐज चेक किया. इसमें गेंद के बल्ले के पास से गुजरने के दौरान साफ स्पाइक दिखाई दिया. यानी गेंद ने बल्ले का किनारा लिया था.

इसके बाद कैच की भी जांच की गई. विकेटकीपर के तौर पर इस मुकाबले में ईशान किशन नहीं, बल्कि कुशाग्र कुमार कैच के पीछे मौजूद थे. उन्होंने कैच को पूरी तरह साफ तरीके से पूरा किया था. थर्ड अंपायर ने इसके बाद रिकी भुई को आउट करार दे दिया. भुई सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इस तरह साउथ जोन को 10 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा.

15 साल के वैभव ने दिखाई गजब की समझ

इस पूरे घटनाक्रम ने वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेटिंग समझ को भी दिखाया. महज 15 साल की उम्र में वह ईस्ट जोन के उपकप्तान की भूमिका निभा रहे हैं और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में टीम के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

दलीप ट्रॉफी के इस मुकाबले में उनकी ऑन-फील्ड भूमिका खास तौर पर देखने लायक रही. कप्तान ईशान किशन ने भी उनके सुझाव पर भरोसा किया और रिव्यू लेने का फैसला किया. नतीजा ईस्ट जोन के पक्ष में रहा.

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सबसे कम उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं वैभव

बिहार के बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वह सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी और IPL में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. हाल ही में उन्होंने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया और 15 साल 99 दिन की उम्र में ऐसा करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने. अब दलीप ट्रॉफी फाइनल में उनकी फैसले लेने की क्षमता भी नजर आ रही है.

ध्यान रहे दलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल के इस मुकाबले में पहली पारी में ईशान किशन (270), कुमार कुशाग्र (101) रनों की बदौलत ईस्ट जोन ने 708 रन बनाए. अब साउथ जोन की टीम बल्लेबाजी कर रही है. यह मुकाबला 6 स‍ितंबर को शुरू और 10 स‍ितंबर को खत्म होगा.

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