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झारखंड की वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिक, SIR ड्राफ्ट लिस्ट में आया नाम

झारखंड में जारी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान जमशेदपुर में तीन अफगान नागरिकों के नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है. दस्तावेजों की जांच के दौरान तीनों की विदेशी नागरिकता सामने आई.

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SIR में वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम किया जा रहा है. (PTI Photo)
SIR में वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम किया जा रहा है. (PTI Photo)

झारखंड में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिकों के नाम पाए गए हैं. दस्तावेजों की जांच के दौरान इनकी विदेशी पहचान सामने आने के बाद चुनाव अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, जमशेदपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज थे. तीनों ने एन्यूमरेशन प्रक्रिया पूरी की थी और उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में भी शामिल हो गए थे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली SIR में वोटरों का भारी उत्साह, दो दिन में 5.34 लाख दावे-आपत्तियां दर्ज

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दस्तावेजों के मिलान में खुला राज

दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कुछ गड़बड़ी मिलने पर तीनों के नाम नोटिस लिस्ट में आए. चुनाव अधिकारियों की ओर से तीनों को नोटिस भेजकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया, लेकिन वे दस्तावेज पेश नहीं कर सके.

इसके बाद उनके पासपोर्ट की जांच की गई. जांच में उनकी पहचान अफगान नागरिकों के तौर पर सामने आई. तीनों जमशेदपुर ईस्ट के पोलिंग स्टेशन नंबर 286 में क्रमशः 30, 31 और 33 नंबर पर दर्ज थे.

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एक की नागरिकता पक्की, दो संदिग्ध

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एटी/आईटी से फोन पर बातचीत में बताया कि तीन विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है. इनमें एक की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दो अन्य संदिग्ध हैं. उन्होंने बताया कि तीनों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

रवि कुमार ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं. यह भी पता लगाया जाएगा कि इन विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने में किसने मदद की. उन्होंने इसे आपराधिक गतिविधि बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जिन इलाकों में कम हुई वोटिंग, वहीं से क्यों कटे सबसे ज्यादा नाम? जानिए दिल्ली में चुनाव आयोग के SIR के आंकड़ों का पूरा गणित

परिवार के सदस्यों की भी होगी जांच

अधिकारियों के मुताबिक, इन तीनों के परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जाएगी. उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर यह पता लगाया जाएगा कि उनकी वास्तविक नागरिकता और स्थिति क्या है.

मामले में जमशेदपुर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और राज्य में ऐसे अन्य विदेशी नागरिकों की भी पहचान की जाएगी, जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

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