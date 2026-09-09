पिता-भाई ने किया कत्ल, फिर रची हादसे की कहानी... चौंका देगा अहमदाबाद ऑनर किलिंग का मामला

अहमदाबाद के सरखेज इलाके में ऑनर किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर बेटी के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी. बाद में, उन्होंने इसे दुर्घटना का रूप देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. जब यह पता चला कि पिता-पुत्र ने ही बेटी की हत्या की है, तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मोहम्मद फारूक और उसके बेटे मोहम्मद हाबिल को गिरफ्तार कर लिया.

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दरअसल अहमदाबाद में 12 अगस्त की रात एक दुर्घटना में अपने भाई के साथ जा रही युवती की मौत हो गई थी. दुर्घटना के मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि भाई और पिता ने मिलकर ही युवती की हत्या की थी. एक युवक के साथ उसका वीडियो वायरल होने के बाद, पिता और भाई ने हथौड़े से युवती की हत्या कर दी और इसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने ऐसे किया हत्याकांड का खुलासा

शहर के फतेहवाड़ी इलाके में रहने वाली 22 वर्षीय सोफिया बोपल की निकी अस्पताल में नौकरी करती थी. पुलिस ने बताया कि 12 अगस्त की रात सोफिया का भाई मोहम्मद हाबिल उसे बाइक पर ले जा रहा था, तभी रास्ते में समृद्ध डेयरी के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे सोफिया और हाबिल गंभीर रूप से घायल हो गए और सोफिया की मौत हो जाने की शिकायत मिली थी. ट्रैफिक पुलिस को सूचना मिलने पर एम डिवीजन पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू की. पुलिस जांच में पता चला कि भाई हाबिल ने जिस रास्ते पर दुर्घटना होने की बात कही थी, वहां कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी.

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सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पुलिस को पूरा मामला संदिग्ध लगा क्योंकि वहां पर दूसरा कोई वाहन दिख ही नहीं रहा था और उन्होंने मृतका के भाई हाबिल से पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में हाबिल और उसके पिता मोहम्मद फारूक ने मिलकर हत्या करने की बात कबूल की. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक सोफिया का कुछ समय पहले एक युवक के साथ वीडियो वायरल हुआ था, जिससे समाज में बदनामी होने का डर था. उसके भाई और पिता ने उसे समझाया था, लेकिन उन्हें शक था कि सोफिया के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध हैं. इसलिए पिता और भाई ने 3 महीने पहले ही सोफिया की हत्या की साजिश रची थी.

12 अगस्त को पिता-पुत्र ने ऐसे किया बेटी का कत्ल

12 अगस्त को बारिश के दौरान उन्होंने हत्या को अंजाम दिया. सोफिया की नौकरी पर जाने वाले रास्ते को ही चुना क्योंकि वहां पर ज्यादा सीसीटीवी नहीं है और अंधेरा रहता है ताकि बाप-बेटे बच सके. हाबिल और फारूक बाइक लेकर उस अस्पताल पहुंचे जहां सोफिया नौकरी करती थी. वे सोफिया को बाइक पर बिठाकर बोपल से लौट रहे थे. इस दौरान, योजना के मुताबिक हाबिल अपने साथ एक हथौड़ा लाया था, जिससे उसने सोफिया के सिर पर वार किया. सोफिया के बेहोश होने पर उसने उसे बाइक से नीचे गिरा दिया और सिर पर हथौड़े से दो और वार किए.

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पिता-पुत्र तब तक इंतजार करते रहे जब तक सोफिया की सांसें नहीं थम गईं. सोफिया की मौत के बाद, पिता-पुत्र उसकी लाश को बाइक पर लेकर घूमते रहे. थोड़ी दूर जाकर उन्होंने सोफिया को सड़क किनारे लिटाया. हाबिल ने खुद को चोट पहुंचाई और बाइक को ऐसे नुकसान पहुंचाया जैसे कि कोई दुर्घटना हुई हो ताकि पुलिस को शक न हो. पूरी घटना को अंजाम देने के बाद फारूक मौके से पैदल ही चला गया. घटना की जानकारी मिलने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शुरू में दुर्घटना के तौर पर जांच की और एक महीने बाद हत्या का पता चलने पर पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया.

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