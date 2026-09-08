अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत, वॉशिंगटन सुंदर फिट, बुमराह की फिटनेस पर कल फैसला

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को खेलने के लिए फिट घोषित कर दिया गया है. वहीं, स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है.

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वॉशिंगटन सुंदर अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. उनकी फिटनेस टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वह चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं.

बुमराह की फिटनेस पर 9 सितंबर को फैसला

जसप्रीत बुमराह को अभी मैच सिमुलेशन (मैच अभ्यास सत्र) से गुजरना बाकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह 9 सितंबर को यह टेस्ट पूरा कर सकते हैं. इसके बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) उनकी फिटनेस और अफगानिस्तान सीरीज में खेलने को लेकर अंतिम फैसला लेगा.

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इन खिलाड़ियों की फिटनेस का भी इंतजार

बुमराह के अलावा हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी की पर भी अपडेट का इंतजार है. तीनों खिलाड़ियों को अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम में चुना गया है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है.

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वहीं टीम में सिर्फ हार्दिक पंड्या ही शामिल नहीं हैं. वह इस साल की शुरुआत में आईपीएल के दौरान लगी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की चोट के कारण अभी भी क्रिकेट से दूर हैं.

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13 सितंबर से शुरू होगी सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. इसके बाद 15 और 17 सितंबर को मुकाबले खेले जाएंगे. सीरीज से पहले टीम इंडिया की नजरें अब बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट पर टिकी हैं.

अफगान‍िस्तान सीरीज के ल‍िए टीम इंड‍िया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*

* फिटनेस के अधीन

भारत और अफगान‍िस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई द‍िल्ली)

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