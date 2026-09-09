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Stock Market Crash: तेल ने बिगाड़ा शेयर बाजार का खेल... सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही क्रैश, IT शेयरों का बुरा हाल

Stock Market Crash: बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत होते ही भूचाल आ गया. ओपनिंग के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं निफ्टी का भी बुरा हाल नजर आया.

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बुधवार को खुलने के साथ ही क्रैश हो गया शेयर बाजार. (File Photo: ITG)
बुधवार को खुलने के साथ ही क्रैश हो गया शेयर बाजार. (File Photo: ITG)

भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन भूचाल देखने को मिल रहा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स बुधवार को ओपनिंग के साथ ही 600 अंक से ज्यादा का गोता लगा गया. तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने भी 23,500 के स्तर के नीचे पहुंचकर निवेशकों को तगड़ा झटका दे दिया. इस बीच आईटी कंपनियों के शेयर क्रैश नजर आए. टीसीएस से लेकर इंफोसिस तक में बड़ी गिरावट देखने को मिली. लेकिन इस बड़ी गिरावट के बीच भी पेटीएम समेत कई शेयर गदर मचाए हुए नजर आए हैं. 

खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम 
बीएसई का सेंसेक्स बुधवार को शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होते ही बिखर गया. ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 75,577 की तुलना में गिरावट लेकर 75,216 पर ओपन हुआ और फिर अचानक इसके गिरने की रफ्तार तेजी होती चली गई. खबर लिखे जाने तक ये 609 अंक से ज्यादा फिसलकर 74,968 के लेवल पर आ गया था. 

जहां एक ओर सेंसेक्स बुरी तरह फिसला, तो इसके कदम से कदम मिलाकर चलते हुए एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी बिखरा हुआ नजर आया. NSE Nifty ने अपने पिछले बंद 23,635 की तुलना में फिसलकर 23,522 के लेवल पर कारोबार शुरू किया और फिर अचानक तेजी से फिसलकर 23,477 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. 

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IT शेयरों का सबसे बुरा हाल
बुधवार को Stock Market में शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे बुरा हाल आईटी कंपनियों के शेयरों का देखने को मिला. निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3.06% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें इंफोसिस के शेयर 3.50%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर 3.67%, टेक महिंद्रा के शेयर 3.43% और टीसीएस के शेयर 2.88% गिरे.

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आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाली कंपनियों में कोफोर्ज भी शामिल थी, जिसके शेयरों में 5.70% की गिरावट आई, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयरों में 2.42%, एलटीआई माइंडट्री के शेयरों में 2.52%, एम्फैसिस के शेयरों में 2.32% और विप्रो के शेयरों में 2.07% की गिरावट दर्ज की गई.

कच्चा तेल समेत गिरावट के बड़े कारण
Stock Market Crash के पीछे के कारणों की बात करें, तो मिडिल ईस्ट में गहराई टेंशन और होर्मुज में जहाजों पर हमलों के चलते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अचानक कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली और Brent Crude Price 100 डॉलर के करीब पहुंच गई, जिससे दुनिया में महंगाई का खतरा फिर से बढ़ गया है और इसके चलते शेयर बाजार का सेंटीमेंट खराब हुआ है. 

इसके अलावा बाजार में डर का माहौल बनाने में अमेरिका और कनाडा में छिड़ा ट्रेड वॉर भी आगे रहा. कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया, तो ट्रंप ने भी सितंबर के अंत तक कनाडाई सामानों की बड़ी रेंज पर एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान किया है. वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में होर्मुज में जहाजों पर अटैक ने ग्लोबल टेंशन को फिर से हाई पर पहुंचा दिया है. 

इस गिरावट में भी कई शेयरों ने निवेशकों को मालामाल करने का काम किया और बाजार के भूचाल में गदर मचाते हुए नजर आए. इनमें Paytm Share 4%, Medanta Share 3.10%, Reliance Power Share 2.50%, NTPC Share 1.10% की तेजी लेकर कारोबार करते हुए नजर आए.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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