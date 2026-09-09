'हनुमान अंश' सिंगर की आंखों का होगा इलाज, MP के नेताओं ने दिया सम्मान, गुनगुनाया बजरंगबली का भजन

2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगाई हुई है. नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी मूवी ने इससे जुड़े हर शख्स को स्टार बना दिया है. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी, लीड एक्टर शोभिनव सत्य, सिंगर साधु तिवारी और निर्माता अनुप्रिया नागर की हर तरफ चर्चा हो रही है. इन सबके बीच एक नाम इसके नेत्रहीन सिंगर सुनील लोधी का है. वो स्टार बन चुके हैं. मूवी में उनका गाया गाना 'मैंने तेरे ही भरोसे' वायरल हो गया है.

और पढ़ें

सुनील लोधी की लौटेंगी आंखें!

इस गाने ने सुनील को फेम दिला दिया है. हाथ में तंबूरा लेकर गाने वाले सुनील इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं. भले ही वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज का जादू हर जगह सुनने को मिल रहा है. सुनील की गायिकी देख उन्हें बॉलीवुड से भी गाने के ऑफर हो रहे हैं. इस बीच खुशखबरी आई कि उनकी आंखों का ट्रीटमेंट कराने की पहल हो रही है. मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुनील की आंखों का इलाज कराने का ऐलान किया है. उन्होंने सिंगर को 1 लाख की मदद देने की घोषणा की है. सुनील के फैंस की लिस्ट में दर्शक, फिल्मी सितारों के अलावा नेता भी शामिल हो गए हैं. हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. उनकी आवाज को प्रोत्सहित कर रहा है.

Advertisement

सुनील की गायिकी के फैन हुए नेता

सुनील ने इंस्टा पर कई मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात के वीडियो पोस्ट किए हैं. सिंगर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सीहोर के नेता विकाश प्रिंस राठौड़ उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आए. सुनील के गले में फूलों की ढेर सारी मालाएं हैं. भीड़ के बीच उनके संग सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है. दूसरे एक वीडियो में इंदौर के विधायक महादेव मधु वर्मा सिंगर से वीडियो कॉल में बात करते हुए दिख रहे हैं. विधायक जी ने उनकी गायिकी की तारीफ की है.

मधु वर्मा ने उनके काम की सराहना करते हुए लिखा- बुंदेलखंड़ की पावन मिट्टी से निकली सुनील जी की प्रतिभा, भक्ति और समर्पण निश्चित ही प्रेरणादायी है. उनकी आवाज में भक्ति की ऐसी मिठास है, जो सीधे हृदय तक पहुंचती है. बाबा नीम करोली महाराज का आशीर्वाद सदैव सुनील जी पर बना रहे और उनकी आवाज यूं ही भक्ति का प्रकाश फैलाती रहे.

कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने भी वीडियो कॉल पर सुनील से बात की. उन्होंने सुनील के साथ 'मैंने तेरे ही भरोसे' गाना गाया. मध्य प्रदेश में आजकल हर इवेंट और कार्यक्रमों में सुनील ही छाए हुए हैं. उन्हें बतौर गेस्ट हर इवेंट में बुलाया जा रहा है. सभी को वो अपना बुंदेली सॉन्ग गाकर आनंदित कर रहे हैं. सुनील को सालों बाद मिली इस सफलता को देख उनके चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है. उनका कहना है ये सब नीम करोली बाबा और भगवान हनुमान की वजह से संभव हुआ है.

---- समाप्त ----