वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज और 5 टी20 के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान होना है. अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमेटी की बैठक में 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारी की तस्वीर भी नजर आएगी. 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज के तीन मुकाबले तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे.

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इस बार चयनकर्ताओं के सामने चुनौती थोड़ी अलग है. कई प्रमुख खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं, जबकि कुछ खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं. ऐसे में ODI टीम का कॉम्बिनेशन बनाना आसान नहीं होगा. रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा से जुड़े फैसलों पर खास नजर रहेगी. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ कैसी होगी, इससे जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

रोहित और विराट पर क्या होगा फैसला?

रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की है. अब वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उनका चयन आगे की योजना को लेकर अहम संकेत देगा. इसी तरह विराट कोहली को लेकर भी नजर रहेगी, क्योंकि दोनों सीनियर बल्लेबाजों का भविष्य अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से बड़ा मुद्दा है.

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रोहित को अक्टूबर 2025 में ODI कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि, इसके बाद भी रोहित ने ODI क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया और अपनी उपलब्धता बनाए रखी.

इंग्लैंड दौरे में कार्डिफ ODI में 26 रन की पारी और उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 16, 48 और 79 रन के स्कोर के बाद उनकी फॉर्म को लेकर चर्चा जरूर हुई थी. लेकिन लॉर्ड्स में उनकी पिछली ODI पारी शतक वाली रही थी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चयनकर्ता वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें और विराट कोहली को टीम में रखते हैं या नहीं.

हार्दिक की फिटनेस सबसे बड़ा पेंच

हार्दिक पंड्या की स्थिति चयनकर्ताओं के लिए सबसे अहम सवालों में से एक है. उन्होंने IPL 2026 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. जून में अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज के लिए उनका चयन हुआ था, लेकिन पैर की चोट के कारण वह सीरीज से पहले ही बाहर हो गए थे.

IPL 2026 में भी हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए चार मुकाबले नहीं खेल पाए थे. इसके बाद उन्होंने BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब और कंडीशनिंग पर काम किया.

अब हार्दिक को ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ इंडिया A की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन है. ये मुकाबले 6, 9 और 11 अक्टूबर को पुडुचेरी में होंगे. यानी वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के बाद.

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ऐसे में आज का सवाल यह है कि क्या सेलेक्टर्स हार्दिक को वेस्टइंडीज के खिलाफ ही मौका देंगे या उनकी वापसी को आगे बढ़ाया जाएगा. 50 ओवर के क्रिकेट में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता टीम कॉम्बिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

हार्दिक नहीं तो ऑलराउंडर कौन?

अगर हार्दिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो चयनकर्ताओं को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के विकल्प पर विचार करना होगा.नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर एशियन गेम्स टीम का हिस्सा हैं. हर्ष दुबे चोटिल हैं. ऐसे में रवींद्र जडेजा का नाम फिर चर्चा में आ सकता है. जडेजा पिछले कुछ समय से ODI सेट-अप का नियमित हिस्सा नहीं रहे हैं. वह जनवरी 2026 के बाद से इस फॉर्मेट में नहीं खेले हैं. क्रुणाल पंड्या भी एक विकल्प हैं. पिछले दो IPL सीजन में RCB की खिताबी जीत में उनकी भूमिका रही है. हालांकि, उन्हें टीम में शामिल किया जाता है या नहीं, यह चयनकर्ताओं के फैसले पर निर्भर करेगा.

पंत को मिलेगा व्हाइट-बॉल में एक और मौका?

ऋषभ पंत की वापसी भी इस चयन बैठक का बड़ा आकर्षण हो सकती है. पंत ने लंबे समय से भारत का कोई ODI नहीं खेला है. वहीं ईशान किशन एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में बैकअप विकेटकीपर के स्लॉट में पंत का दावा मजबूत हो सकता है.

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केएल राहुल विकेटकीपिंग के लिए उपलब्ध हैं और टीम में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है. पंत को चुना जाता है तो वह विकेटकीपिंग के अलावा मिडिल ऑर्डर में भी विकल्प दे सकते हैं. ध्रुव जुरेल का नाम भी चर्चा में है. उन्होंने अभी भारत के लिए ODI डेब्यू नहीं किया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से वह चयनकर्ताओं के रडार पर हैं. इसलिए विकेटकीपर की रेस सिर्फ दस्तानों तक सीमित नहीं है. टीम कॉम्बिनेशन में बल्लेबाजी के विकल्प को भी ध्यान में रखा जाएगा.

जडेजा की वापसी या युवा चेहरे पर भरोसा?

एशियन गेम्स और चोटों के कारण उपलब्ध खिलाड़ियों की संख्या सीमित होने से रविंद्र जडेजा का अनुभव टीम के काम आ सकता है. उनके सामने युवा विकल्प भी मौजूद हैं. मानव सुथार, विप्रज निगम और दूसरे स्पिन ऑलराउंडर चयनकर्ताओं के रडार पर हो सकते हैं.

क्या फिर साथ आएगा 'कुल-चा'?

स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी सबसे ज्यादा चर्चा खींच सकती है. कुलदीप ने इंग्लैंड में यॉर्कशायर के लिए काउंटी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. वहीं चहल ने नॉर्थम्पटनशायर के लिए वनडे कप में प्रभाव छोड़ा. ऐसे प्रदर्शन के बाद उनकी वापसी की चर्चा फिर तेज हुई है.

चहल ने अगस्त 2023 के बाद भारत के लिए कोई मुकाबला नहीं खेला है. अगर उन्हें टीम में जगह मिलती है और कुलदीप भी चुने जाते हैं, तो लंबे समय बाद दोनों को एक साथ ODI टीम में देखने का मौका मिल सकता है.

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हालांकि, यहां एशियन गेम्स का समीकरण भी जुड़ा हुआ है. वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस पर नजर है. अगर स्पिन विभाग में बदलाव होता है तो कुलदीप की उपलब्धता को लेकर भी समीकरण बदल सकते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ODI 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम, दूसरा 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद 6 अक्टूबर से पांच मैचों की T20I सीरीज शुरू होगी.

वेस्टइंडीज का भारत दौरा (सितंबर-अक्टूबर 2026)

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)

दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)

तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

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