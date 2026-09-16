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बिजली बिल, OTT और मोबाइल रिचार्ज... 2,000 से अधिक की पेमेंट पर लगेगा UPI चार्ज? ये है जवाब

UPI MDR charges 2026: सरकार ने UPI ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 2 हजार रुपये से अधिक के लेनदेन पर कुछ परसेंट चार्ज वसूला जाएगा. अब कई लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि बिजली बिल, OTT और अन्य UPI ऑटो पेमेंट पर कोई चार्ज लगेगा क्या? आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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UPI से 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगेगा. (Photo: AI Generated)
UPI से 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगेगा. (Photo: AI Generated)

भारत सरकार ने UPI पर चार्ज लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है. अब 2 हजार रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4 परसेंट का चार्ज देना होगा, जिसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नाम दिया है. UPI चार्ज का नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा. इस बीच बहुत से लोगों के बीच में चार्ज के ऐलान के बाद कंफ्यूजन पैदा हो गई है. 

UPI पर MDR चार्ज का ऐलान होने के बाद लोगों को कंफ्यूजन है कि बिजली बिल, OTT और मोबाइल रिचार्ज आदि पर UPI से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या? इसके जवाब में सरकार की तरफ से जवाब जारी किया है. 

UPI पर MDR चार्ज का ऐलान करने के बाद बहुत से लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, जिसके जवाब में सरकार ने बताया है कि MDR लागू होने से ऑटो-डेबिट रिकरिंग पेमेंट जैसे यूटिलिटी बिल, OTT या म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन की पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा या नहीं. 

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UPI Mandate या AutoPay पर MDR चार्ज नहीं लगेगा 

सरकार ने इसके जवाब में बताया है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा. ऑटोमेटेड रिकरिंग स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जिन्हें UPI Mandate या AutoPay के नाम से भी जाना जाता है. इन पर निर्धारित MDR ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा. 

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ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट पर UPI MDR चार्ज नहीं लगेगा 

हर महीने होने वाले यूटिलिटी बिल, OTT स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन और अन्य इनवेस्टमेंट जैसे म्यूचल फंड आदि के लिए सेट ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट पर कोई निर्धारित MDR चार्ज नहीं लगेगा. 

यह भी पढ़ें: PhonePe, PayTM... किन-किन UPI मोबाइल ऐप्स पर कटेगा MDR चार्ज?

Jio, एयरटेल या अन्य किसी टेलीकॉम कंपनी का 2,000 रुपये से अधिक के रिचार्ज कराते हैं और उसके लिए UPI से पेमेंट करते हैं तो MDR चार्ज नहीं देना होगा. 

UPI पर MDR चार्ज कैलकुलेशन को लेकर साफ बताया है कि 2 हजार रुपये से अधिक की पेमेंट करने पर चार्ज वसूला जाएगा. 3,000 रुपये के लेनदेन पर 0.4% MDR चार्ज 12 रुपये लागू होगा. यह रकम व्यापारी अपने Acquiring Bank को देगा. 

लेनदेन रकम लागू MDR व्यापारी द्वारा दिया जाने वाला MDR
₹2,000 0% ₹0
₹3,000 0.40% ₹12
₹50,000 0.40% ₹200
₹75,000  उससे ऊपर फिक्स ₹ 300  ₹ 300

50,000 रुपये के लेनदेन पर 0.4 MDR चार्ज 200 रुपये होगा. 75 हजार रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर 300 रुपये का फिक्स कैप है. 

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