70-80 की उम्र में भी तेज दिमाग कैसे रहता है? AI से ब्रेन एजिंग समझ रहे वैज्ञानिक, ये कुछ आदतें हैं फायदेमंद

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव होना सामान्य है, लेकिन क्या जैसे- जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग भी बूढ़ा होने लगता है? हर व्यक्ति का दिमाग एक ही तरह बूढ़ा होता है या अलग- अलग तरीके से? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई लोग 70 से 80 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव होते हैं और लिखाई- पढ़ाई से संबंधित काम करते हैं, वहीं, कुछ लोग इसी उम्र में दिमाग से संबंधित काम सही तरीक से नहीं कर पाते हैं.उनको भूलने की समस्या होने लगती है. अब वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ले रहे हैं. इसका मकसद यह समझना है कि दिमाग किस रफ्तार से बूढ़ा होता है किन लोगों में आगे चलकर याददाश्त से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. ब्रेन हेल्थ में अच्छी लाइफस्टाइल और खानपान का क्या संबंध है.

और पढ़ें

अमेरिका के कैलिफोर्निया में वैज्ञानिक सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट समुदाय के लोगों की लाइफस्टाइल पर कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं. इस समुदाय के लोग आम तौर पर प्लाइंट बेस्ड डाइट लेते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं और साथ मिलकर रहते हैं और अपने दुख दर्द साझा करते हैं. ये लोग शराब और कैफीन से भी परहेज करते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, स्वस्थ आदतों का संबंध केवल लंबी उम्र से नहीं है बल्कि ब्रेन हेल्थ से भी हो सकता है. अच्छा लाइफस्टाइल और खानपान ब्रेन को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है.

MRI से पता चलेगा दिमाग कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है?

वैज्ञानिक एक नई तकनीक पर भी काम कर रहे हैं. इसमें एआई की मदद से किए गए MRI स्कैन से ब्रेन में होने वाले बदलाव का पता चलेगा. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने हजारों दिमागों के MRI डेटा का इस्तेमाल करके कंप्यूटर मॉडल तैयार किए हैं. इन मॉडलों में AI की मदद से यह समझने की कोशिश की जाती है बढ़ती उम्र में हेल्दी रहने का दिमाग पर क्या असर होता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग बढ़ती उम्र में अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं को इससे ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहती है. वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि अगर एआई एमआरआई की मदद से दिमाग में उम्र से जुड़े बदलावों को बहुत शुरुआती स्टेज में पहचाना जा सके, तो डॉक्टर भविष्य में ब्रेन के उम्र संबंधित बदलावों को पहचानकर सही इलाज कर सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में की ये गलती तो बच्चे का दिमाग हो सकता है छोटा, ब्रेन के इन हिस्सों पर पड़ सकता है असर

दिमाग के लिए क्या है जरूरी

बीबीसी कि रिपोर्ट के मुताबिक, इस समुदाय पर हुई रिसर्च में पता चला है कि दिमाग को हेल्दी रखने के लिए सामाजिक रूप से एक्टिव होना भी जरूरी है. लोगों से बातचीत करना, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहना, नई चीजें सीखना दिमाग को एक्टिव रखने में मदद कर सकता है. लाइफस्टाइल और अच्छे खानपान का भी अहम रोल है. इसके उलट लंबे समय तक का अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य और दिमाग पर भी असर डालता है. इससे ब्रेन जल्दी बूढ़ा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: सुबह उठते ही सिर में दर्द, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? डॉक्टर ने बताया कब है खतरा

ब्रेन हेल्थ को अच्छा कैसे रखें

रोज एक्सरसाइज करें.

पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें

धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें

ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें

नई चीजें सीखते रहें

---- समाप्त ----